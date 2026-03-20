La actriz de ‘La que se avecina’ activa el protocolo de abandono tras sufrir severas crisis de ansiedad y un desmayo en Honduras. La organización de ‘Supervivientes’ le concede un margen de 48 horas fuera de la playa para tomar una decisión definitiva que comunicará este domingo en ‘Conexión Honduras’.

La extrema dureza de ‘Supervivientes 2026’ ha pasado factura a una de sus concursantes más carismáticas. Alejandra de la Croix ha protagonizado una de las galas más amargas de la edición al solicitar formalmente su salida del concurso. El fuerte temporal que ha azotado las costas hondureñas en los últimos días ha sido el detonante final para una participante que ya arrastraba un profundo agotamiento psicológico.

Crisis de ansiedad y un desmayo: el punto de inflexión

La intérprete no ha ocultado la gravedad de su situación ante Jorge Javier Vázquez. «No estoy nada bien. Estoy pasando una última semana con días fatídicos, con crisis de ansiedad y ataques de pánico», confesaba Alejandra visiblemente afectada desde la Palapa. La actriz, conocida por su carácter vitalista, admitió no encontrarse a sí misma en la isla: «Soy una persona pizpireta y cachonda y aquí no me encuentro».

El momento crítico se produjo el pasado martes, cuando la falta de alimento derivó en un desmayo. Este incidente físico desencadenó una nueva crisis de ansiedad que ha marcado un antes y un después en su paso por el ‘reality’. «Me he dado cuenta de que no tengo esa fortaleza. Prefiero abandonar antes que hacerme daño», sentenciaba ante la audiencia de Telecinco, subrayando que su salud física y mental está en riesgo.

La intervención de Jorge Javier y el protocolo de abandono

Pese a la determinación inicial de la concursante, el presentador ha intentado por todos los medios que Alejandra no tomara una decisión irreversible de forma precipitada. Jorge Javier le instó a realizar un ejercicio de introspección y a valorar el esfuerzo realizado hasta la fecha, recordándole que es habitual que todos los supervivientes sientan el impulso de tirar la toalla en algún momento.

«He venido de pasar un año muy malo, de pensar que estaba remontando y he visto que no», explicaba De la Croix, quien pidió perdón al equipo y a sus seguidores por lo que ella considera una claudicación. Ante su insistencia, la actriz solicitó una medida excepcional: apartarse de la convivencia durante un breve periodo para «resetear» su mente fuera de la arena.

Una decisión final que se conocerá el domingo

La organización del programa ha accedido finalmente a la petición de la concursante. Alejandra de la Croix ha sido apartada temporalmente de la playa para reflexionar sobre su futuro en el concurso en un entorno más estable. No obstante, este paréntesis tiene fecha de caducidad.

El compromiso alcanzado con la dirección de ‘Supervivientes 2026’ establece que la actriz deberá comunicar su decisión definitiva durante la emisión de ‘Conexión Honduras’ este próximo domingo. Será entonces cuando se desvele si Alejandra logra reunir las fuerzas necesarias para reincorporarse al grupo o si, por el contrario, pone punto final a su aventura de forma permanente.