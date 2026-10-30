Programación TV hoy, viernes 30 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:25 Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:55 La suerte en tus manos

La suerte en tus manos 22:00 Lo hacemos publico cuanta guerra

Lo hacemos publico cuanta guerra 23:00 Lo hacemos publico cuanta guerra

Lo hacemos publico cuanta guerra 00:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 00:55 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 01:55 El chico ideal

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Plano general

Plano general 22:30 The Quiet Girl

The Quiet Girl 01:15 Robert de Niro, el silencio como arma

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 noticias 2

Antena 3 noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La Voz

La Voz 01:45 La Voz

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Venom

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 ¡De viernes!

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta clave

laSexta clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta deportes

laSexta deportes 21:30 laSexta columna

laSexta columna 22:30 Equipo de investigación

Equipo de investigación 23:30 Equipo de investigación

Equipo de investigación 00:45 Equipo de investigación

Equipo de investigación 01:55 Equipo de investigación

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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