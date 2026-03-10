La convivencia en los Cayos Cochinos se tensa al máximo: la concursante malagueña decidirá este martes, en el estreno de ‘Tierra de Nadie’, si sus dos compañeros de ‘La Isla de las Tentaciones’ permanecen en el reality o si, por el contrario, son expulsados de forma inmediata.

El ambiente en Honduras ha alcanzado un punto de ebullición insostenible. La entrada de Almudena Porras al elenco de Supervivientes 2026 ha traído consigo una réplica de las intrigas de La Isla de las Tentaciones, colocando a la joven en una encrucijada emocional tras reencontrarse con su expareja, Darío, y su actual pareja, Borja. La tensa convivencia, marcada por el pasado común de los tres concursantes, ha generado un ultimátum que la propia cadena ha decidido poner en manos de la protagonista.

El poder absoluto de Almudena

Durante la gala de Conexión Honduras, la incomodidad de Almudena fue evidente. La concursante llegó a cuestionar su propia continuidad en el formato ante la presión de tener que compartir espacio con Darío, calificando la situación como una «encerrona» innecesaria. Ante este escenario, la dirección del programa ha otorgado a la malagueña un poder excepcional: será ella quien decida, durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ este martes 10 de marzo, si Darío y Borja mantienen su condición de concursantes oficiales o si deben abandonar la aventura, permitiendo que ella continúe su camino en solitario.

Una gala cargada de emociones y conflictos

El estreno de Tierra de Nadie, bajo la conducción de Ion Aramendi, no solo se centrará en el futuro de los tres protagonistas del triángulo amoroso. La noche promete ser intensa por varios motivos:

El Atril en Llamas: Almudena deberá formalizar su decisión, pudiendo elegir entre continuar la convivencia con ambos o solicitar su incorporación a una de las playas principales, Victoria o Derrota.

Almudena deberá formalizar su decisión, pudiendo elegir entre continuar la convivencia con ambos o solicitar su incorporación a una de las playas principales, Victoria o Derrota. Primera ceremonia de salvación: Álex Ghita, José Manuel Soto, Marisa Jara o Toni Elías conocerán quién logra quedar fuera del proceso de expulsión.

Álex Ghita, José Manuel Soto, Marisa Jara o Toni Elías conocerán quién logra quedar fuera del proceso de expulsión. La Zona Roja: Se inaugurará este nuevo espacio para juzgar comportamientos, con especial atención al reciente robo de comida confesado por Álex Ghita, lo que podría derivar en sanciones.

Se inaugurará este nuevo espacio para juzgar comportamientos, con especial atención al reciente robo de comida confesado por Álex Ghita, lo que podría derivar en sanciones. Pruebas de recompensa: Los supervivientes se medirán en dos juegos diseñados para aliviar las carencias físicas tras los primeros días en la isla.

La decisión de Almudena marcará un antes y un después en esta edición, consolidando la apuesta del programa por exprimir al máximo los conflictos personales como eje central de la supervivencia. Los espectadores podrán presenciar el desenlace de esta tensa situación a partir de las 22:00 horas en Telecinco.