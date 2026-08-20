Mediaset España da un paso más en la preparación de su nuevo concurso presentado por Carlos Sobera al inscribir la imagen gráfica del formato en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La cadena ha diseñado una identidad visual donde la mítica prueba alfabética es la protagonista, introduciendo cambios de tonalidad respecto a ‘Pasapalabra’.

Mediaset ha dado un nuevo paso en el proceso de desarrollo de ‘Rueda la letra’, el concurso que prepara para Telecinco bajo la conducción de Carlos Sobera. La compañía audiovisual ha inscrito oficialmente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la apertura del expediente relativo a la marca del formato y a su correspondiente imagen gráfica. El trámite, que se encuentra en fase de tramitación, confirma la estrategia visual que acompañará al regreso de la célebre prueba alfabética a la parrilla del canal de Mediaset.

El diseño seleccionado de forma conjunta por Mediaset y la productora Bulldog TV sitúa el círculo alfabético como el componente prioritario y articulador del logotipo. De este modo, la cadena visibiliza ante el espectador el retorno del formato de letras siete años después de que la resolución dictada por el Tribunal Supremo obligara al cese de la emisión de ‘Pasapalabra’ en las pantallas de Telecinco.

La concepción gráfica de ‘Rueda la letra’ marca una notable diferencia estética en comparación con las composiciones utilizadas durante la etapa previa conducida por Christian Gálvez. En aquel periodo, Telecinco no empleó el marco circular como elemento vertebral del logotipo —opción por la que sí apostó Antena 3—, sino que recurrió a la representación de bolas con letras en colores azul y rojo.

En esta nueva etapa, el concurso introduce una variación en la paleta cromática identificativa. La imagen de ‘Rueda la letra’ ha seleccionado como tonos principales el azul y el color magenta o fucsia para la tipografía de las letras. Se prevé que esta combinación cromática predomine tanto en la cabecera como en la línea gráfica institucional y en la ambientación del plató de televisión. La incorporación de estas nuevas tonalidades no condiciona la utilización del verde y el rojo para simbolizar los aciertos y los errores durante el desarrollo del juego.

Tramitación de marcas para las pruebas y denominaciones alternativas

La inscripción de la imagen gráfica se suma a la tramitación de ocho marcas vinculadas al programa iniciada recientemente por Mediaset en la OEPM. Tres de las denominaciones registradas se perfilan como las alternativas barajadas por el grupo para nombrar la prueba decisiva del concurso, dado que la marca comercial ‘El Rosco’ pertenece a ITV Studios —productora de ‘Pasapalabra’— y no puede ser utilizada por Telecinco. Los títulos registrados para esta función son ‘La rueda’, ‘La rueda de las letras’ y ‘La rueda de las palabras’.

En paralelo, Mediaset y Bulldog TV han trabajado a lo largo del periodo estival en la elaboración de la mecánica general de ‘Rueda la letra’. Pese a contar con los derechos sobre la estructura del reto final, el equipo de producción busca configurar una oferta de contenidos que diferencie sus secciones de la propuesta actual de Atresmedia e ITV Studios. Esta reestructuración responde también al contexto legal tras la demanda interpuesta por MC&F y Mediaset contra estas entidades por las similitudes atribuidas a la prueba ‘AlaZ’.

Las cinco marcas restantes inscritas en la Oficina de Patentes apuntan a las denominaciones que recibirán los juegos previos que conformarán el desarrollo de cada entrega. Entre estas opciones figuran nombres como ‘Con dos palabras’, ‘Palabras que dan la nota’ —cuya titulación sugiere una vertiente musical de dinámica similar a ‘La pista musical’—, ‘Sin palabras’, ‘Palabras ocultas’ y ‘Primeras palabras’.