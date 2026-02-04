Ceuta afronta este miércoles 4 de febrero de 2026 una jornada de extrema inestabilidad meteorológica debido al impacto directo de la borrasca Leonardo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado los avisos a nivel naranja por fenómenos costeros y vientos, sumando además una alerta amarilla por lluvias intensas que afectarán a la ciudad durante todo el día.

Avisos y condiciones meteorológicas

La ciudad autónoma se encuentra bajo el azote de vientos de componente oeste (Poniente) que alcanzarán rachas de entre 90 y 100 km/h. Esta situación ha generado un estado del mar muy adverso, con olas que pueden superar los 5 metros de altura en aguas del Estrecho.

En cuanto a las precipitaciones, el cielo se mantendrá encapotado con lluvias constantes, más intensas durante la mañana. Se han registrado ya acumulados de 5 litros por metro cuadrado en las primeras horas, y no se descarta la aparición de tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima, aunque la sensación térmica será algo más elevada debido a la alta humedad ambiental.

Principales afectaciones en la ciudad

La gravedad del temporal ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de la población:

• Suspensión de clases: La Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno han acordado suspender toda la actividad lectiva y deportiva que afecte a menores durante este miércoles, ante el riesgo que suponen las fuertes rachas de viento en los desplazamientos.

• Bloqueo marítimo: Las conexiones entre Ceuta y Algeciras se encuentran prácticamente paralizadas. Las navieras han cancelado la mayoría de las rotaciones de los ferris de alta velocidad, y los puertos de Algeciras y Tarifa mantienen restricciones severas, con el cierre total de la línea Tarifa-Tánger.

• Restricciones urbanas: Se ha procedido al cierre de parques públicos, jardines y el acceso a los espigones. Los servicios de emergencia recomiendan a la ciudadanía evitar el tránsito por zonas con cornisas, andamios o arboledas, y extremar la precaución al volante ante la posible formación de balsas de agua.

Recomendaciones de seguridad

Desde Protección Civil y el servicio 112 se insiste en la importancia de seguir las actualizaciones meteorológicas. Se pide a la población actuar con «sentido común», retirar objetos de balcones que puedan ser arrastrados por el viento y evitar cualquier desplazamiento innecesario hasta que la borrasca Leonardo comience a remitir, previsiblemente a partir de la tarde-noche de hoy.