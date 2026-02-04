En el capítulo de hoy, la doctora Borrell confirma que el bebé podría tener meningitis, obligando a Begoña a tomar medidas desesperadas, mientras Andrés recurre a la policía ante la negativa de María de firmar la nulidad.

La tensión en la casa De la Reina alcanza un punto de no retorno en la serie diaria de Antena 3. El episodio 491 de ‘Sueños de libertad’, que se emite este miércoles 4 de febrero a las 15:45 horas, presenta un escenario desgarrador: el diagnóstico médico de Juanito pone en jaque la estabilidad emocional de Begoña, al tiempo que el matrimonio de Andrés y María salta por los aires de forma definitiva y judicializada.

Una carrera contrarreloj por la salud de Juanito

Tras días de incertidumbre y una fiebre que no remitía, las peores sospechas de la doctora Borrell se han confirmado. El pequeño Juanito padece una posible meningitis, una enfermedad que en la época supone un riesgo vital extremo.

Begoña, devastada pero decidida, se plantea tomar medidas médicas drásticas que podrían ser arriesgadas. Su instinto la lleva a enfrentarse a la familia para intentar lo imposible, sabiendo que cada minuto cuenta para salvar la vida del recién nacido.

Andrés y María: Del desamor a la comisaría

En el ala más turbulenta de la mansión, la guerra entre Andrés y María ha cruzado la línea de lo privado. Tras el descubrimiento de las traiciones de su esposa, Andrés le exige la nulidad matrimonial, pero se encuentra con un muro: María se niega rotundamente a aceptar la separación legal, temerosa de perder su estatus.

Sin embargo, Andrés no está dispuesto a dar marcha atrás. Ante la obstinación de su mujer, el joven De la Reina toma la decisión más extrema: denunciar a María por adulterio. Este acto no solo implica el fin social de María, sino que la coloca ante la justicia, forzando la intervención de la policía en el hogar familiar.

Rupturas y confesiones en la colonia

Mientras los protagonistas se enfrentan a sus demonios, otros personajes viven momentos clave:

• Final de un romance: Gabriel da por terminada su relación con María, desentendiéndose de ella justo cuando la justicia empieza a acecharla.

• Pablo y Marisol: Pablo decide poner tierra de por medio con Marisol tras descubrir datos impactantes sobre su pasado, mientras que Miguel, en un arranque de valentía, se declara finalmente a ella.

• Ofertas inesperadas: Manuela descubre que Paula busca trabajo en secreto, mientras que el patriarca Damián sorprende a Tasio con una oferta que podría cambiar su futuro dentro de la empresa.