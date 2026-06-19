La empresa municipal abre el proceso de selección para perfiles técnicos y administrativos. El plazo de inscripción es de 20 días naturales tras su publicación en el BOCCE.

El Consejo de Administración de Aguas de Ceuta Empresa Municipal S.A. (Acemsa) ha dado luz verde oficial a una nueva convocatoria de empleo público para este ejercicio 2026. Tras la reunión mantenida el pasado 16 de junio, la entidad aprobó las bases reguladoras de un proceso selectivo que se gestionará mediante el sistema de oposición libre, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad para todos los aspirantes. Los seleccionados se incorporarán como personal laboral fijo.

Perfiles buscados y titulaciones exigidas

La convocatoria no se limita a un único sector, sino que abarca diversas áreas estratégicas de la empresa municipal, tanto técnicas como administrativas. Las plazas ofertadas y sus requisitos académicos específicos son los siguientes:

Capataz (1 plaza): Se requiere el título de Técnico Superior en Gestión del Agua.

Se requiere el título de Técnico Superior en Gestión del Agua. Técnico de Área (1 plaza): Dirigido a profesionales con la titulación de Técnico Superior en Administración de Sistemas en Red Informática.

Dirigido a profesionales con la titulación de Técnico Superior en Administración de Sistemas en Red Informática. Jefe de Negociado de Contratación (1 plaza): Exige Grado o Licenciatura en Derecho.

Exige Grado o Licenciatura en Derecho. Jefe de Negociado de Facturación (1 plaza): Requiere Grado en Economía o Administración de Empresas (ADE).

Requisitos generales

Para optar a cualquiera de los puestos, los candidatos deben tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la UE, ser mayores de 16 años (sin exceder la edad de jubilación forzosa), poseer la capacidad funcional necesaria para el puesto y no haber sido separados mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública.

Estructura del examen: todo se decide en un día

El proceso selectivo diseñado por Acemsa será exigente y constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios que se realizarán en la misma jornada:

Primer ejercicio (Teórico): Un examen tipo test de 100 preguntas sobre el temario oficial. El tiempo límite es de 90 minutos y se calificará sobre 60 puntos (siendo necesario obtener un mínimo de 30 para aprobar). Segundo ejercicio (Práctico): Consistirá en un test de 40 preguntas con una duración de 60 minutos. Se puntuará sobre 40 puntos y la nota de corte se sitúa en los 20 puntos.

Nota de transparencia: Las plantillas correctoras de los exámenes se harán públicas en un plazo máximo de 30 días posteriores a la realización de las pruebas.

Plazos y tramitación de solicitudes

El plazo para la presentación de instancias es de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE).

Las solicitudes, que deberán ir dirigidas al Presidente del Consejo de Administración de Acemsa y acompañadas de una fotocopia del DNI, se pueden tramitar de dos formas:

Presencial: Recogiendo la instancia de forma gratuita en el Registro General de la empresa (Calle Solís, nº 1).

Recogiendo la instancia de forma gratuita en el Registro General de la empresa (Calle Solís, nº 1). Telemática: A través de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Próximos pasos del proceso

Una vez expire el plazo de inscripción, el presidente de la entidad dictará una resolución en el plazo de un mes para aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos. Tras su publicación en el BOCCE o en el tablón de anuncios de Acemsa, los aspirantes dispondrán de 10 días hábiles para subsanar errores.

El Tribunal Calificador estará integrado por cinco miembros (todos ellos empleados públicos con titulación igual o superior a la exigida). Finalmente, el aspirante que obtenga la mayor puntuación dispondrá de 20 días naturales para presentar la documentación original antes de que el gerente de Acemsa formalice su contratación definitiva.