La dirección deportiva liderada por Edu Villegas avanza con firmeza en la planificación de la próxima temporada. Mientras el club se mantiene a la espera de las respuestas de Yann Bodiger y Kialy Koné sobre sus ofertas de renovación, los esfuerzos del conjunto caballa se centran ahora en incorporar talento exterior. El nombre que encabeza la lista de prioridades es el de Álex Camacho, extremo del Juventud de Torremolinos y uno de los futbolistas más codiciados del mercado.

El interés de la entidad norteafricana por el jugador malagueño no es nuevo. Los informes de la dirección deportiva ya situaban su nombre en el radar a finales de 2025, realizándose un seguimiento exhaustivo que incluso llevó al club a plantearse un movimiento en el pasado mercado invernal.

Una temporada de explosión en la categoría

Natural de Ronda y a sus 28 años, Camacho viene de firmar una campaña sobresaliente. Sus estadísticas avalan su gran momento de forma:

7 goles anotados.

anotados. 4 asistencias repartidas.

Más allá de los números, el atacante ha sido la pieza angular para que el Juventud de Torremolinos lograra certificar una permanencia agónica. Su perfil encaja a la perfección con lo que busca el cuerpo técnico para el Alfonso Murube: un futbolista con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, con descaro para encarar a los rivales y facilidad para generar situaciones de peligro constante.

Fuerte competencia en el mercado de fichajes

Las notables actuaciones del extremo no han pasado desapercibidas en el panorama futbolístico nacional. Equipos de superior categoría como el Córdoba, el Burgos o el Castellón han monitorizado de cerca su situación para intentar su incorporación.

A pesar del cartel del jugador y de la creciente competencia, en las oficinas de la AD Ceuta se respira optimismo. En el seno del club consideran que parten con ventaja en las negociaciones gracias al trabajo de captación realizado de manera continua durante los últimos meses por el equipo de Edu Villegas.

El mercado estival de fichajes no ha hecho más que arrancar, pero la hoja de ruta en las oficinas caballas está muy clara: anticiparse a los rivales y cerrar la contratación de uno de los extremos con mayor proyección del fútbol de bronce para dar un salto cualitativo en el plano competitivo.