En el capítulo 347, la protagonista lanza un ultimátum a José Luis: o Luisa asiste al enlace o no habrá ceremonia, mientras Matilde presiona a Mercedes por las cartas de Dámaso.

La tensión en la Casa Grande alcanza niveles críticos este miércoles 4 de febrero en la serie diaria de RTVE. El camino hacia el altar de Adriana y Rafael se ha llenado de obstáculos, pero ninguno tan personal como el que enfrenta a la novia con el Duque. Lo que debería ser un día de celebración se ha convertido en el escenario de una batalla de voluntades que podría cambiar el destino de los protagonistas para siempre.

Sin Luisa no hay boda: el órdago de Adriana

La amistad entre Adriana y Luisa es inquebrantable, y la protagonista no está dispuesta a que las convenciones sociales o los prejuicios de José Luis la separen de su gran apoyo. Tras la traumática experiencia de Luisa en prisión, donde estuvo a punto de ser condenada por el robo de la talla, el Duque se niega tajantemente a que la criada esté presente en la ceremonia.

Sin embargo, Adriana ha tomado una decisión radical:

• El ultimátum: Adriana comunica a José Luis que suspenderá la boda de inmediato si Luisa no es invitada.

• La visita de Victoria: Ante el riesgo de que el enlace se cancele, Victoria decide tomar cartas en el asunto y visita a la criada. El objetivo de este encuentro es incierto: ¿intentará convencerla para que decline la invitación o la amenazará para que desaparezca?

Guerra de cartas y secretos familiares

Mientras los preparativos nupciales se tambalean, los pasillos de Valle Salvaje esconden otras intrigas vinculadas al pasado:

• El reclamo de Matilde: Matilde no desiste en su empeño de conseguir las cartas que Dámaso escribía a Gaspar. Su intención es entregárselas a Victoria para desestabilizar la situación.

• La respuesta de Mercedes: Cuando Matilde presiona a Mercedes para que le dé la correspondencia, la de Miramar la sorprende con una noticia inesperada. La naturaleza de esta revelación mantiene a Dámaso en alerta, quien sigue moviendo hilos en su guerra abierta contra José Luis por el control de la Casa Grande.

¿Qué pasó en el último capítulo? (Resumen rápido)

Para no perder el hilo de las tramas secundarias, conviene recordar que:

1. Braulio sigue obsesionado con encontrar al asesino de su padre, a pesar de que Alejo le ha aconsejado que deje el pasado atrás para evitar más dolor.

2. La relación entre Dámaso y José Luis ha pasado de la frialdad a la hostilidad abierta tras el regreso de Dámaso, a quien muchos daban por muerto.

3. Adriana descubrió una información confidencial en el episodio anterior que ya hacía presagiar que su unión con Rafael no sería tan idílica como esperaba.