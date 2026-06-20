El sábado 20 de junio de 2026 el servicio de ferries en el Estrecho mantiene una oferta continua entre Ceuta y Algeciras con salidas a lo largo de la jornada. En esta ruta operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con travesías de duración entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Con 18 salidas desde Ceuta y 19 desde Algeciras, este es el resumen práctico de los horarios para planificar tus desplazamientos y conexiones durante el día.

Ruta Ceuta – Algeciras

Este sábado, la conexión Ceuta–Algeciras arranca a las 06:00 y finaliza a las 23:00, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas (Fast Ferry y Ferry, según franja).

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Desde Algeciras, las salidas de este sábado van de las 06:30 a las 23:30, con tráficos de Baleària, DFDS y Naviera Armas durante todo el día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación antes de la salida elegida. Verifica también el horario con la compañía, ya que pueden producirse ajustes operativos.

Además, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho el mismo día del viaje y lleva preparada la documentación necesaria para embarcar sin retrasos.