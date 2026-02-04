Las Bolsas mundiales operan este miércoles 4 de febrero de 2026 con una calma tensa. Tras el récord histórico del Ibex 35 y el desplome tecnológico en Wall Street liderado por PayPal, los inversores centran su atención en la publicación de resultados de Alphabet (Google) y en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de mañana jueves.

El pulso de los mercados hoy

• Ibex 35: Tras firmar ayer un nuevo máximo histórico cerrando en los 18.100 puntos (con un pico intradía de 18.271), el selectivo español busca consolidar niveles. Los inversores digieren los resultados récord del Banco Santander, que ganó 14.101 millones de euros en 2025 (un 12% más), aunque la acción cayó un 6% en EE. UU. por la millonaria compra de Webster Bank.

• Wall Street y el «Efecto PayPal»: El sector tecnológico vive momentos de rotación de activos. PayPal se desplomó un 20% tras presentar ingresos decepcionantes. En respuesta, la compañía ha nombrado al español Enrique Lores (actual CEO de HP) como su nuevo presidente y consejero delegado a partir del 1 de marzo para intentar dar un giro estratégico.

• Alphabet (Google): Hoy es el día clave para la matriz de Google. El mercado espera unos ingresos de 111.370 millones de dólares y estará especialmente atento a sus planes de inversión en IA para 2026.

La política de Trump y los Bancos Centrales

La geopolítica estadounidense sigue marcando el paso de las divisas y los materiales.

1. Proyecto Bóveda: Trump ha anunciado una reserva estratégica de minerales críticos por valor de 12.000 millones de dólares para reducir la dependencia de China.

2. Kevin Warsh a la Fed: El mercado da por hecho que Warsh será el sucesor de Jerome Powell, aunque el proceso de confirmación en el Senado está vinculado a la retirada de citaciones judiciales contra el actual presidente de la Reserva Federal.

3. BCE (Cita mañana): Se espera que Christine Lagarde mantenga los tipos de interés sin cambios. La fortaleza del euro (cerca de los 1,18 dólares) y la caída de la inflación por el abaratamiento energético validan la estrategia de pausa del organismo europeo.

Evolución de materias primas y divisas

• Oro: Sube un 3% y se acerca a los 5.100 dólares la onza, actuando como refugio tras la volatilidad en otros metales.

• Plata: Rebota casi un 5% hasta los 87,43 dólares después de las fuertes caídas sufridas al inicio de la semana.

• Petróleo Brent: El crudo de referencia en Europa sube un 0,74% hasta los 67,83 dólares el barril.

• Euro/Dólar: Se mantiene estable en el entorno de los 1,1833 dólares a la espera de las palabras de Lagarde mañana.