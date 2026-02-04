El precio medio de la electricidad para los consumidores con tarifa regulada (PVPC) o indexada se sitúa hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, en 120,09 euros por megavatio hora (MWh). Según los datos facilitados por Red Eléctrica, esta cifra supone un alivio para el bolsillo de los ciudadanos, ya que la luz es 9,08 euros más barata que ayer, lo que representa un descenso del 7,03% respecto a la jornada del martes.

Los tramos más económicos para ahorrar

A pesar de que el precio medio se mantiene por encima de los 100 euros, la jornada ofrece oportunidades claras para reducir el gasto si se concentra el uso de electrodomésticos en momentos específicos. La hora más barata de todo el día se registra durante la madrugada, concretamente de 05:00 a 06:00 horas, cuando el precio cae hasta los 60,04 euros/MWh.

Para quienes prefieran un horario más convencional, entre las 06:00 y las 08:00 de la mañana los precios se mantendrán por debajo de los 90 euros, una franja ideal para iniciar las tareas domésticas antes de que empiece la escalada de precios del tramo de mañana. Por la tarde, también se abre una ventana de ahorro entre las 14:00 y las 16:00 horas, con un coste estable de unos 92 euros/MWh.

Mucha precaución en el tramo nocturno

El escenario cambia drásticamente al caer el sol. El importe máximo del día se alcanzará de 20:00 a 21:00 horas, momento en el que la luz llegará a pagarse a 230,16 euros/MWh.

El encarecimiento será notable a partir de las 19:00 horas, manteniéndose por encima de la barrera de los 200 euros hasta bien entrada la noche. No será hasta las 22:00 horas cuando el coste empiece a normalizarse de nuevo, descendiendo hasta los 119,60 euros/MWh y cerrando el día en torno a los 100 euros.

Resumen de la jornada

En definitiva, la jornada de hoy miércoles se caracteriza por una volatilidad marcada: precios muy competitivos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, seguidos de un pico nocturno que duplica el coste medio. Los expertos recomiendan estar atentos a las actualizaciones horarias del PVPC para maximizar el ahorro en la factura mensual.

Precio de la luz por horas, miércoles 4 de febrero (PVPC)

Estos son los precios de la electricidad este miércoles 4 de febrero para aquellos que tengan una tarifa regulada o una tarifa indexada dentro del mercado libre: