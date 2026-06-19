El sospechoso, un hombre de 31 años con antecedentes, asaltó a un grupo de jóvenes en la Barriada de la Libertad y huyó en una motocicleta sustraída.

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta han detenido a M.M.A., conocido policialmente como ‘Hamito’, como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma de fuego y sustracción de vehículo. El arrestado, natural de Ceuta y de 31 años de edad, cuenta con un amplio historial delictivo por hechos de naturaleza similar.

Asalto armado en la madrugada

Los hechos investigados se produjeron durante la madrugada del pasado 9 de junio en las inmediaciones de la Barriada de la Libertad, concretamente en los aledaños del polideportivo municipal.

Según el informe policial, la víctima se encontraba acompañada por dos amigas cuando fueron abordadas por un individuo que llevaba el rostro oculto con un pasamontañas. Sin mediar palabra, el asaltante esgrimió un arma de fuego y comenzó a apuntarles directamente.

Las víctimas iniciaron una conversación con el agresor en un intento de calmarlo y convencerlo para que depusiera su actitud violenta.

Durante ese tenso intercambio, una de las jóvenes logró reconocer la identidad del asaltante a pesar del pasamontañas. Al verse descubierto, el individuo optó por quitarse la prenda del rostro y emprender la huida a gran velocidad a bordo de una motocicleta que se encontraba estacionada en las inmediaciones con el motor encendido.

Investigación y puesta a disposición judicial

Tras la interposición de la correspondiente denuncia por parte de las afectadas, las pesquisas fueron asumidas por la unidad especializada de la Jefatura Superior.

El trabajo de los investigadores permitió:

La plena identificación del sospechoso (‘Hamito’).

del sospechoso (‘Hamito’). La recuperación de la motocicleta utilizada en la fuga, la cual constaba como sustraída.

utilizada en la fuga, la cual constaba como sustraída. La posterior localización y detención del autor de los hechos.

El detenido, tras completarse las diligencias policiales en la Jefatura, ha pasado a disposición de la autoridad judicial a primeras horas de este jueves.