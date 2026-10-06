La madre de la concursante cuestionó la actitud del joven, acusándole de victimismo tras visualizar las imágenes de su estancia en República Dominicana.

El desarrollo de las hogueras de confrontación en La isla de las tentaciones ha registrado un acontecimiento insólito en su última entrega. El participante Rubén se presentó en la cita clave del programa con la expectativa de reencontrarse cara a cara con su pareja, Gema. Sin embargo, la dinámica del formato dio un giro inesperado cuando, en lugar de la joven, por el camino de antorchas apareció Chari, la madre de Gema y suegra del concursante.

Lee tambien: Jesulín de Ubrique reaparece en los ruedos en plena tensión mediática con Belén Esteban

La llegada de Chari al enclave de República Dominicana causó un evidente impacto en el participante. Nada más acceder al espacio de la hoguera, la madre de la concursante manifestó su sorpresa y pidió explicaciones de forma directa sobre lo sucedido durante la convivencia. «¿Qué hago aquí? ¿No habrás hecho nada? Me dijiste que os ibais a ir juntos», le recriminó de entrada, pidiéndole cuentas sobre los compromisos adquiridos antes de iniciar la experiencia en el formato de televisión.

Ante las preguntas iniciales de su suegra, Rubén trató de justificar su actitud argumentando que fue su pareja quien cruzó en primer término los límites acordados por la relación. Según expuso el concursante, la primera alarma que saltó en la villa procedía del comportamiento de Gema. «Le pedí que no hablara mal de nosotros y lo ha hecho constantemente y todas mis imágenes han sido de ella con el mismo», declaró Rubén frente a Chari. El participante añadió que, si bien él cometió una infidelidad tres años y medio atrás, no consideraba justo seguir pagando por aquel fallo en la actualidad. Asimismo, expresó su convicción de que su pareja acudió al formato para perjudicarle públicamente: «Me ha traído aquí para humillarme y dejarme, le gusto, a mí me ha dado carpetazo».

Lee tambien: La segunda hoguera de los chicos en ‘La isla de las tentaciones 11’ termina con asistencia médica a Kico y la huida de Nacho

Rubén se encuentra con Chari, la madre de Gema 💣



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/9Mh9zUaTNk pic.twitter.com/tAufa7Qqpo — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 5, 2026

La defensa de Chari y el reproche tras la visualización de los vídeos

Frente a la versión expresada por Rubén, Chari salió en defensa de su hija y negó de forma categórica que la motivación de Gema para entrar en el espacio televisivo fuera la búsqueda de una venganza o su propia infidelidad. La suegra del participante sostuvo que su hija nunca le ha sido infiel y enmarcó la participación de la pareja en los supuestos antecedentes del concursante. Según aseguró Chari en el plató de la hoguera, Rubén le habría sido infiel a Gema en 25 ocasiones a lo largo de su historia sentimental, por lo que el objetivo principal al acudir a República Dominicana era demostrar que él no volvería a incurrir en deslealtades.

Posteriormente, la presentadora Sandra Barneda dio paso a la emisión del material audiovisual recopilado sobre el paso de Rubén por el programa. Tras observar la conducta del joven con las tentadoras, Chari reafirmó sus críticas hacia la actitud de su yerno. «Si ella ha visto eso… lo más normal es que ella también lo haga. Dijo que no iba a hacer nada de lo que he visto, pero te gustan todas, ya sabemos que le puso los cuernos con un montón», aseveró con contundencia al comprobar las imágenes.

En ese instante de la velada, Rubén rompió a llorar, un gesto que no aplacó la firmeza de su suegra, quien le censuró de inmediato su reacción emocional con una frase tajante: «No te hagas la víctima». A modo de réplica, el concursante lamentó la falta de implicación que, a su juicio, demuestra su pareja en el día a día de la convivencia compartida. «Lo único que ha hecho por mí ha sido perdonarme, pero en el resto de las cosas no ha movido ni un dedo. Ella vive en mi casa, yo doy el 90% y ella el 10%», recriminó.

El análisis de las imágenes de Gema y la despedida de la hoguera

El tramo final de la reunión estuvo dedicado a examinar los vídeos correspondientes al comportamiento de Gema en la otra villa. Durante la proyección, Chari mantuvo una postura de respaldo hacia su hija, aunque admitió que ciertos comportamientos le resultaban ajenos a la conducta habitual de la joven. «No se ha dado un beso en la boca como tú, lo que yo he visto ahí no tiene tanta importancia. La verdad es que no la reconozco, no la he visto ponerse así con nadie, le puede estar pasando que ha visto lo de él», justificó la madre al valorar las imágenes expuestas por el programa.

Antes de dar por concluida la hoguera de confrontación y abandonar el espacio conducido por Sandra Barneda, Chari quiso dedicar unas palabras de despedida a Rubén. En sus declaraciones finales, expresó sus dudas sobre la viabilidad futura de la pareja, señalando que, si bien a nivel personal le agradaría un desenlace positivo donde ambos continuaran juntos, consideraba que la separación definitiva podría constituir la opción más conveniente para ambas partes si no logran reconducir su convivencia. «No me gustaría que ellos se peleasen y se fuese cada uno por un lado, pero si no pueden estar juntos, lo mejor es eso», sentenció al cerrar su intervención.