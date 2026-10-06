El martes 6 de octubre de 2026, Sueños de Libertad se emite en Antena 3 a las 15:45; la serie mantiene su acción en la Toledo de los años 50 y sigue la saga familiar vinculada al negocio del perfume.

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La información procede del avance semanal correspondiente al lunes 5 al viernes 9 de octubre, publicado por la cadena y atribuido en el extracto al redactor Óscar Rus (02/10/2026, con actualización posterior). Ese avance delimita el marco narrativo —familia, perfume y ciudad histórica— pero no ofrece descripciones de escenas concretas ni nombres de tramas que permitan confirmar giros específicos para el martes 6.

No es posible, con el material facilitado, verificar decisiones de personajes ni resolver qué conflicto central protagonizará el capítulo del día 6.

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En Ceuta, Antena 3 se recibe por la TDT en la programación nacional y la emisión coincide con la misma franja horaria que en la península, por lo que los espectadores locales podrán seguir el capítulo a las 15:45. Para confirmar escenas y desarrollos concretos será necesario seguir la emisión en ese horario.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El episodio de hoy se integra en la dinámica semanal señalada por Antena 3: una trama de época centrada en una familia perfumera en la Toledo de los años 50. El avance semanal describe la continuidad de conflictos familiares y de negocio, pero sin detallar escenas concretas ni revelar protagonistas de giros argumentales.

En el extracto aparece la cabecera “Sueños de libertad, avance semanal” y la referencia al autor del avance, según el redactor de prensa, Óscar Rus (02/10/2026 y actualización posterior).

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Día: martes, 6 de octubre de 2026

La programación oficial sitúa el capítulo en la franja de sobremesa indicada; la confirmación plena de lo que ocurra en pantalla llegará con la emisión programada a las 15:45.

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