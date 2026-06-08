El santoral católico celebra hoy, 9 de junio, a la Beata Ana María Taigi, terciaria trinitaria romana, por su vida entregada al servicio de los demás. La Iglesia recuerda su testimonio en una jornada marcada por la oración cotidiana y la atención al prójimo.

Martes de 9 de junio, en el contexto del tiempo ordinario, la conmemoración de la Beata Ana María Taigi invita a fijarse en lo esencial: una espiritualidad laical vivida con coherencia, especialmente desde el ámbito doméstico y social.

Beata Ana María Taigi

La Beata Ana María Taigi fue una mujer italiana de Roma que, en el marco de la tradición espiritual católica, perteneció como terciaria trinitaria. En esa opción por la vida interior, su camino se entiende mejor cuando se considera la presencia de los Trinitarios en la historia de la Iglesia: una orden con fuerte acento en la caridad y la cercanía a quienes más lo necesitan.

Un rasgo que suele destacarse en su recuerdo es su dedicación constante al bien de los demás, con gestos concretos de ayuda. Su ejemplo se transmitió durante años como modelo de fidelidad a una vocación espiritual vivida “desde dentro” de la vida ordinaria.

La devoción popular hacia figuras como ella ha crecido precisamente porque no se presentan como héroes lejanos, sino como personas que asumieron compromisos reales: atención, escucha, paciencia y un estilo de vida coherente con lo que profesaban.

Así, el 9 de junio es una buena ocasión para aprender de su espiritualidad: una forma de entender la santidad ligada al deber cotidiano, a la oración y a la práctica de la caridad.

Otros santos que se celebran el 9 de junio

Santa Amaia : figura de la santidad hispana, venerada en la tradición devocional.

: figura de la santidad hispana, venerada en la tradición devocional. San Columba de Iona (521-597) : abad y misionero, vinculado a la isla de Iona , gran figura del cristianismo insular.

: abad y misionero, vinculado a la isla de , gran figura del cristianismo insular. San Efrén de Siria (306-373) : poeta persa y doctor de la Iglesia por su producción teológica y espiritual.

: poeta persa y doctor de la Iglesia por su producción teológica y espiritual. San Diómedes de Nicea : santo recordado en la hagiografía por su testimonio de fe.

: santo recordado en la hagiografía por su testimonio de fe. San Primo y san Feliciano , hermanos mártires: martirio compartido, ejemplo de fortaleza fraterna.

, hermanos mártires: martirio compartido, ejemplo de fortaleza fraterna. San Maximiano de Siracusa : obispo de Siracusa , asociado a la tradición episcopal del sur de Italia.

: obispo de , asociado a la tradición episcopal del sur de Italia. San Ricardo de Andria (f. 1196) : obispo inglés, recordado por su vida al servicio de la Iglesia.

: obispo inglés, recordado por su vida al servicio de la Iglesia. San Vicente de Vernemet : santo venerado por su entrega y constancia.

: santo venerado por su entrega y constancia. San José de Anchieta : santo y misionero español, ligado a la evangelización en América.

: santo y misionero español, ligado a la evangelización en América. Beato José Imbert (s. XVIII): beato misionero, asociado a la historia de la evangelización y el martirio.

(s. XVIII): beato misionero, asociado a la historia de la evangelización y el martirio. Beata Diana d’Andalò (1201-1236): religiosa italiana, destacada en la tradición por su vida consagrada.

Devoción popular y santoral del 9 de junio

En torno al 9 de junio es frecuente que en algunos lugares se recuerde a los santos vinculados a la misión y al testimonio. Por ejemplo, el legado de San José de Anchieta se mantiene especialmente presente en ámbitos donde se valora su labor evangelizadora; mientras, el recuerdo de San Efrén de Siria suele asociarse a la importancia de la palabra y la poesía como vehículo espiritual. También es habitual que la gente piense en la caridad práctica cuando llega el turno de la Beata Ana María Taigi, y en la fortaleza de los mártires cuando se mencionan Primo y Feliciano. En esta fecha, la tradición invita a pasar de la devoción al gesto: cuidar, ayudar y sostener la oración.