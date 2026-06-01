El legendario centrocampista español da el salto a los banquillos al asumir la dirección técnica del Gulf United de Dubái, un reto alejado de los focos mediáticos.

MADRID. — Andrés Iniesta ya tiene nuevo destino y, esta vez, con la pizarra en la mano. La leyenda del fútbol español ha decidido iniciar su trayectoria como primer entrenador en un escenario inesperado y alejado de la primera línea mediática: el Gulf United, equipo que milita en la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A diferencia de otros ilustres compañeros de su generación que optaron por debutar en clubes de mayor entidad o categorías superiores, el técnico manchego ha elegido un proyecto de perfil bajo para estrenar su titulación. El Gulf United, con sede en Dubái, ocupa actualmente la zona media de la tabla y se prepara para competir de nuevo en la categoría de plata del fútbol de los EAU a partir del próximo mes de septiembre. El gran desafío para Iniesta en esta primera aventura en solitario será armar un bloque competitivo capaz de pelear por el ascenso.

Retorno al césped tras su retirada

Este movimiento supone el regreso de Iniesta al día a día de la dinámica de un club profesional desde que decidiera colgar las botas el 8 de octubre de 2024. Curiosamente, su última experiencia como futbolista en activo también tuvo lugar en el país árabe, donde defendió la camiseta del Emirates Club en la máxima categoría durante la temporada 2023-24.

Desde su retirada, el de Fuentealbilla no se había mantenido ajeno al mundo del deporte. A través de su agencia de representación y gestión, Never Say Never (NSN), ha estado involucrado en la gestión institucional del Helsingor de la tercera división danesa y en el lanzamiento del equipo ciclista NSN Cycling Team en el circuito UCI World Tour. Asimismo, su nombre llegó a sonar con fuerza hace un par de meses para ocupar la dirección deportiva de la selección absoluta de Marruecos, una propuesta que finalmente terminó declinando en favor de su verdadera vocación actual: el banquillo.

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Con este anuncio, arranca formalmente la era de Iniesta como entrenador, un camino que genera enorme expectación a nivel internacional por ver si es capaz de trasladar a la pizarra la misma genialidad y lectura de juego que exhibió durante dos décadas sobre el terreno de juego.