La AD Ceuta se enfrentará al Real Valladolid en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion en el Estadio Municipal Alfonso Murube. El partido promete ser clave para ambos equipos, que buscan consolidar posiciones en la tabla.

La AD Ceuta llega al duelo en décima posición tras 21 partidos, con un balance de nueve victorias, cinco empates y siete derrotas, y un registro de 25 goles a favor y 26 en contra. Como local, el equipo ceutí ha mostrado solidez, ocupando la segunda posición con siete victorias, un empate y dos derrotas en diez encuentros en casa, donde ha anotado 14 goles y recibido 8. Entre sus jugadores más destacados se encuentran Carlos Hernández, titular indiscutible en los últimos cinco encuentros, y Cristian Rodríguez, elegido por su media de valoración en los últimos partidos. Rubén Díez, Manuel Sánchez y Marcos Fernández son baja por lesión. La AD Ceuta llega tras perder 1-2 ante el Málaga CF en su último partido oficial.

Por su parte, el Real Valladolid ocupa la decimotercera posición con seis victorias, siete empates y ocho derrotas, y un balance de 21 goles a favor y 23 en contra. Como visitante, los pucelanos han logrado tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, con ocho goles marcados y doce recibidos. Entre sus jugadores clave están Peter González, Guille Bueno e Iván San José Cantalejo, mientras que Amath Ndiaye y Marcos André no podrán jugar por lesión. El equipo viene de caer 0-3 ante el CD Leganés.

Históricamente, en su único enfrentamiento directo en LaLiga Hypermotion, el Real Valladolid se impuso 3-0 en casa frente a la AD Ceuta en agosto de 2025.

Estadísticas y tendencias

La AD Ceuta ha marcado en sus últimos 9 partidos de liga como local y no ha perdido en 8 de sus últimos 9 encuentros en casa.

El Real Valladolid ha sufrido para ganar fuera de casa, sin victorias en 5 de sus últimos 6 partidos como visitante.

El Valladolid es uno de los equipos con menos goles anotados de la liga (21) pero también con una defensa sólida, habiendo recibido 23 goles y permitiendo solo 195 remates en 21 partidos.

Pronóstico

Las estadísticas indican que el partido podría ser de baja anotación, con un máximo de tres goles en total. En el duelo directo anterior, el Real Valladolid marcó al menos 3 goles y se llevó la victoria sin que la AD Ceuta anotara.

El partido entre AD Ceuta y Real Valladolid se jugará este fin de semana en el Alfonso Murube, y promete ser un encuentro intenso en la lucha por sumar puntos vitales para ambos equipos.