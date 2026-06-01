Jenson Button, embajador de Aston Martin y campeón de Fórmula 1, cree que el asturiano podría ser el segundo piloto de la historia en conseguir ganar las tres carreras más importantes del automovilismo.

Solo un piloto en toda la historia del automovilismo, el británico Graham Hill, ha conseguido ceñirse la ansiada Triple Corona tras vencer en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis. De aquella gesta legendaria ha transcurrido ya más de medio siglo, dejando por el camino a nombres ilustres como Bruce McLaren, Jim Clark o Emerson Fittipaldi a falta de un solo triunfo para emularlo. En esa selecta lista histórica, un único nombre se mantiene en activo: Fernando Alonso.

Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009 y actual embajador de Aston Martin, ha roto una lanza a favor de su antiguo compañero en unas declaraciones publicadas en la web oficial de la escudería de Silverstone. Button ha asegurado sin ambages que el piloto asturiano es, hoy por hoy, quien cuenta con «más posibilidades» de completar la célebre corona gracias a los valiosos trofeos que ya atesora en sus vitrinas.

“Si quiere volver a intentarlo, desde luego tiene una oportunidad. En cuanto a la Indy 500, tengo mucho respeto por esos pilotos, pero no es para mí”, afirma el campeón del mundo británico al reconocer el inmenso respeto que impone el óvalo de Indiana.

El palmarés del asturiano y el desafío de Indianápolis

Fernando Alonso ya ha conquistado dos de los tres pilares del automovilismo mundial. El piloto español se impuso en las exigentes calles de Montecarlo en los años 2005 y 2006, mientras que logró la gloria sobre el asfalto del circuito de la Sarthe en las 24 Horas de Le Mans durante las ediciones de 2018 y 2019. De este modo, la mítica carrera de las 500 Millas de Indianápolis se erige como el último y definitivo escollo en su camino hacia los libros de historia.

El bicampeón mundial asturiano ha desafiado al óvalo norteamericano en tres ocasiones. En su debut en 2017, llegó a liderar la prueba durante 27 vueltas antes de que una avería en su motor Honda le obligara a abandonar cuando rodaba en la séptima plaza. En el año 2019 vivió su experiencia más amarga al quedarse fuera de la carrera en la repesca del ‘Last Chance’, un episodio que el director ejecutivo Zak Brown calificó como su «peor experiencia». Finalmente, en su última incursión en 2020, Alonso consiguió ver la bandera a cuadros cruzando la emblemática línea de meta en la 21ª posición.

¿Próximo destino? El Dakar en el horizonte

A pesar de que Button insiste en que Alonso mantiene plenas opciones de éxito si decide realizar un cuarto intento en Estados Unidos, el futuro a largo plazo del asturiano parece apuntar en otra dirección geográfica una vez deje su asiento en los monoplazas. El propio piloto español ha manifestado con anterioridad que, una vez decida poner fin a su etapa en la Fórmula 1, su deseo prioritario se centra en regresar a las dunas y las pistas de tierra del Rally Dakar, tal y como avanzó en sus últimas declaraciones ofrecidas a la cadena Sky Sports.