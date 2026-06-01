Dani Olmo hereda el emblemático número en una lista donde Gavi se queda con el ‘9’ y Borja Iglesias cerrará la convocatoria con el ’26’.

Apenas diez días antes de que el balón eche a rodar en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la Selección Española ha resuelto uno de los grandes misterios que mantenía en vilo a los aficionados y coleccionistas de camisetas. Tras el anuncio de la convocatoria de 26 jugadores por parte del seleccionador Luis de la Fuente, solo quedaba por descubrir el reparto oficial de los dorsales que lucirán los internacionales durante la cita mundialista.

La gran incógnita que rodeaba al dorsal ’10’ ha quedado finalmente despejada. Pese a las especulaciones que situaban a la joven estrella Lamine Yamal como candidato a portar el emblemático número, el delantero del Barcelona mantendrá el dorsal ’19’. En su lugar, será Dani Olmo quien asuma la responsabilidad de vestir el ’10’ a la espalda.

Por su parte, el debate en torno a quién se adueñaría del ‘9’ se ha resuelto a favor de Gavi. Entre otras de las principales novedades de la lista, el guardameta Unai Simón lucirá un atípico ’23’, dejando el ‘1’ para David Raya y el ’13’ para Joan García. Asimismo, las incorporaciones y dudas de la lista como Marc Pubill, Víctor Muñoz y Borja Iglesias ya conocen sus asignaciones definitivas, llevando el ‘2’, ’25’ y ’26’ respectivamente.

Lista completa del reparto de dorsales:

1. David Raya

David Raya 2. Marc Pubill

Marc Pubill 3. Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo 4. Eric Garcia

Eric Garcia 5. Marcos Llorente

Marcos Llorente 6. Mikel Merino

Mikel Merino 7. Ferran Torres

Ferran Torres 8. Fabián Ruiz

Fabián Ruiz 9. Gavi

Gavi 10. Dani Olmo

Dani Olmo 11. Yeremy Pino

Yeremy Pino 12. Pedro Porro

Pedro Porro 13. Joan García

Joan García 14. Aymeric Laporte

Aymeric Laporte 15. Álex Baena

Álex Baena 16. Rodrigo Hernández

Rodrigo Hernández 17. Nico Williams

Nico Williams 18. Martín Zubimendi

Martín Zubimendi 19. Lamine Yamal

Lamine Yamal 20. Pedri González

Pedri González 21. Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal 22. Pau Cubarsí

Pau Cubarsí 23. Unai Simón

Unai Simón 24. Marc Cucurella

Marc Cucurella 25. Víctor Muñoz

Víctor Muñoz 26. Borja Iglesias