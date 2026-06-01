Dani Olmo hereda el emblemático número en una lista donde Gavi se queda con el ‘9’ y Borja Iglesias cerrará la convocatoria con el ’26’.
Apenas diez días antes de que el balón eche a rodar en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la Selección Española ha resuelto uno de los grandes misterios que mantenía en vilo a los aficionados y coleccionistas de camisetas. Tras el anuncio de la convocatoria de 26 jugadores por parte del seleccionador Luis de la Fuente, solo quedaba por descubrir el reparto oficial de los dorsales que lucirán los internacionales durante la cita mundialista.
La gran incógnita que rodeaba al dorsal ’10’ ha quedado finalmente despejada. Pese a las especulaciones que situaban a la joven estrella Lamine Yamal como candidato a portar el emblemático número, el delantero del Barcelona mantendrá el dorsal ’19’. En su lugar, será Dani Olmo quien asuma la responsabilidad de vestir el ’10’ a la espalda.
Por su parte, el debate en torno a quién se adueñaría del ‘9’ se ha resuelto a favor de Gavi. Entre otras de las principales novedades de la lista, el guardameta Unai Simón lucirá un atípico ’23’, dejando el ‘1’ para David Raya y el ’13’ para Joan García. Asimismo, las incorporaciones y dudas de la lista como Marc Pubill, Víctor Muñoz y Borja Iglesias ya conocen sus asignaciones definitivas, llevando el ‘2’, ’25’ y ’26’ respectivamente.
Lista completa del reparto de dorsales:
- 1. David Raya
- 2. Marc Pubill
- 3. Alejandro Grimaldo
- 4. Eric Garcia
- 5. Marcos Llorente
- 6. Mikel Merino
- 7. Ferran Torres
- 8. Fabián Ruiz
- 9. Gavi
- 10. Dani Olmo
- 11. Yeremy Pino
- 12. Pedro Porro
- 13. Joan García
- 14. Aymeric Laporte
- 15. Álex Baena
- 16. Rodrigo Hernández
- 17. Nico Williams
- 18. Martín Zubimendi
- 19. Lamine Yamal
- 20. Pedri González
- 21. Mikel Oyarzabal
- 22. Pau Cubarsí
- 23. Unai Simón
- 24. Marc Cucurella
- 25. Víctor Muñoz
- 26. Borja Iglesias