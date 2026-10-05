La Promesa emite un nuevo capítulo este lunes 5 de octubre de 2026 a las 17:25, según el avance semanal publicado por RTVE.es (04.10.2026).

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Qué pasará hoy en La Promesa

De acuerdo con el avance real del 5 al 9 de octubre que recoge RTVE.es, Curro y Ángela aparecen ya como marido y mujer y proyectan compartir su vida juntos, aunque la estabilidad queda en cuestión por secretos pendientes.

El avance indica que, tras el descubrimiento de Curro, surge un nuevo elemento que reordena la trama: Leocadia, identificada como la madre de Ángela, sería la verdadera asesina de Jana. Ese dato plantea un conflicto directo para la pareja y deja en el aire si Curro llegará a confesar su secreto a su esposa; la evolución de ese conflicto será determinante en los próximos episodios.

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En otro eje, el avance muestra un primer encuentro entre Manuel y Julieta que abre la posibilidad de tensiones por su intención de vivir libremente su amor.

También se apunta que Samuel y María mantienen su propio desarrollo narrativo y que, respecto al entorno religioso de la ficción, el cura se muestra dispuesto a intervenir; el avance corta esa idea al final, sin detallar acciones concretas.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 (TVE). Horario habitual: 17:25. Fecha: lunes, 5 de octubre de 2026.

El capítulo de hoy permitirá confirmar si Curro da el paso definitivo sobre lo que sabe y cómo encaja ese secreto en su vida con Ángela, información que seguirán los espectadores ceutíes en la emisión de La 1.

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