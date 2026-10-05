El lunes 5 de octubre de 2026, Sueños de Libertad vuelve a emitirse en Antena 3 a las 15:45, con la saga perfumera ambientada en la Toledo de los años 50 como telón de fondo.

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El avance semanal publicado para el periodo del lunes 5 al viernes 9 de octubre mantiene el foco en los conflictos familiares y en los intereses ligados al negocio del perfume, pero no desglosa escenas ni decisiones concretas correspondientes al capítulo del lunes 5 de octubre. Según el material disponible, la narrativa sigue marcando el pulso de los personajes a través de tensiones internas que condicionan sus relaciones y acciones.

Por tanto, no es posible confirmar con el avance qué personaje toma una decisión concreta ni qué suceso se resuelve en este episodio.

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Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

En Ceuta, Antena 3 se recibe por la TDT y por los operadores de televisión de pago; la ciudad comparte el huso horario peninsular (CET/CEST), por lo que la emisión se retransmite a las 15:45 local. Para los espectadores ceutíes que siguen la sobremesa, el episodio mantiene la continuidad habitual del tramo diario y está planteado para enlazar con los siguientes capítulos de la semana.

Con el avance disponible para la semana del 5 al 9 de octubre, el seguimiento episodio a episodio es la vía para identificar los movimientos concretos de la trama.

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