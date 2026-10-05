La dirección de ‘Supervivientes All Stars 3’ ha adoptado un firme correctivo contra los integrantes del grupo Luna por sustraer alimentos de la caseta técnica del programa. Todos los concursantes implicados han sido nominados de manera disciplinaria y quedarán privados de la dotación semanal de víveres.

La dirección de ‘Supervivientes All Stars 3’ ha intervenido de forma implacable ante uno de los episodios de indisciplina más graves registrados en la historia del formato. Tras producirse un hurto de alimentos sin precedentes en las instalaciones de la producción en Honduras, el equipo Luna al completo ha recibido un severo paquete de medidas disciplinarias por parte de la organización del programa de Telecinco.

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Aunque el quebrantamiento de las normas para conseguir alimentos del personal de redacción ha ocurrido en anteriores ediciones, la dinámica observada en esta ocasión no contaba con antecedentes en el espacio televisivo. El grupo de participantes acudió de forma conjunta a la caseta del equipo técnico para arrebatar la totalidad de la comida allí almacenada y proceder a ocultarla en su zona de convivencia, haciendo caso omiso de las indicaciones y advertencias emitidas por el personal de la productora.

El detalle de las infracciones y las consecuencias disciplinarias

Al inicio de la emisión, la presentadora Sandra Barneda trasladó la posición oficial de la cadena y la productora ante la gravedad de lo sucedido: «No puedo ser clemente, aunque me gustaría». Los participantes procedieron al asalto e ignoraron los toques de atención de los inspectores del concurso mientras sustraían cuatro bandejas completas de sándwiches, además de aceite de oliva, un cartón de leche, magdalenas y frutos secos.

Ante la desobediencia directa a las órdenes del equipo técnico durante el desarrollo del hurto, la organización ha articulado un castigo en varias fases. En un primer momento, se privó a los concursantes de disputar la prueba de recompensa de la jornada, cuyo premio consistía en una fuente de albóndigas.

Posteriormente, la dirección comunicó la medida de mayor calado económico y logístico para su supervivencia: el equipo Luna quedará exento de recibir su dotación semanal de alimentos por haber consumido lo sustraído. Esta retirada de víveres se mantendrá con independencia de si el próximo jueves logran ganar la mejor localización y trasladarse a la zona Sol o si permanecen en la zona Luna.

Nominación disciplinaria y protestas por la localización

El dictamen definitivo de la organización concluyó con la nominación disciplinaria de la totalidad de los miembros del grupo. De este modo, Ivana Icardi y María Jesús Ruiz se suman a la lista de nominados junto a Chiqui, Omar Sánchez, Arkano y Yola Berrocal, jugándose todos ellos su permanencia en el programa en la próxima gala de expulsión. «Espero que no se vuelvan a repetir comportamientos de este tipo, porque no es propio de ‘Supervivientes All Stars'», advirtió Sandra Barneda en representación del programa.

El castigo del equipo luna por el asalto será la nominación disciplinaria🫣



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Este conflicto de convivencia coincide con las protestas que los propios concursantes, con Marta Peñate al frente, han manifestado contra la producción debido a la ubicación asignada tras las protestas garífunas. Los participantes han expresado su rechazo por tener que habitar en Laguna Cacao, una de las áreas más inhóspitas de los Cayos Cochinos, argumentando que dicha localización no estaba contemplada en las condiciones abordadas al firmar el contrato. La propia Peñate mostró su indignación ante las cámaras asegurando que, de haber conocido de antemano la estancia en dicha zona, no habría acudido a la edición.