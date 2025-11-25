Teresa Peramato ha asumido oficialmente como la nueva fiscal general del Estado, consolidando una carrera marcada por su compromiso con la justicia y la igualdad. Desde sus primeros pasos en el ámbito judicial, Peramato ha destacado por su labor en la defensa de los derechos de los colectivos minoritarios y por impulsar políticas con perspectiva de género.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos relevantes dentro del Ministerio Público, liderando investigaciones clave y promoviendo iniciativas que buscan una fiscalía más equitativa. Su enfoque combina la rigurosidad profesional con una visión social, lo que le ha permitido convertirse en una referente en la integración de la justicia con sensibilidad hacia las desigualdades.

Compañeros y expertos judiciales destacan su capacidad de liderazgo y su compromiso con la modernización del sistema judicial, haciendo de su nombramiento un paso importante hacia una justicia más inclusiva y consciente de los desafíos contemporáneos.