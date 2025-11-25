El Pleno de la Asamblea de Ceuta dio luz verde en su trámite inicial a los Presupuestos de 2026, con el respaldo decisivo de tres diputados no adscritos: Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed. La votación final se celebrará en diciembre, aunque el resultado de hoy marca un paso importante para el Gobierno local.

La propuesta presupuestaria fue aprobada con 12 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, reflejando la actual fragmentación política en la Ciudad Autónoma. Entre los abstencionistas se encontraban PSOE, MDyC y la diputada Teresa López, mientras que Ceuta Ya! y Vox manifestaron su rechazo al documento.

Chandiramani defiende el presupuesto y agradece el diálogo político

La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, destacó que siempre ha puesto a los ceutíes en el centro de su trabajo y recordó sus 25 años de servicio público. Subrayó que este es su octavo presupuesto y agradeció el “diálogo” de los partidos, haciendo especial mención a los diputados no adscritos por su apoyo.

Chandiramani insistió en que el presupuesto no tiene carácter partidista, sino que es una herramienta para avanzar hacia una ciudad más cohesionada y aseguró que el Gobierno seguirá negociando durante los trámites posteriores.

Ramírez resalta la rigurosidad y la transformación de Ceuta

El portavoz del PP en la Asamblea, Alejandro Ramírez, elogió el trabajo de la consejera y su equipo, calificando el presupuesto como “riguroso, trabajado y necesario” para continuar con el desarrollo de Ceuta. Según Ramírez, las cuentas reflejan confianza, crecimiento y convivencia, y buscan consolidar la igualdad territorial en la ciudad.

Entre los logros destacados, mencionó más de 25 actuaciones ejecutadas por un valor total de 55 millones de euros, con un 70% destinado a barriadas y proyectos de accesibilidad. Además, señaló el Plan de Vivienda, con una inversión superior a los 73 millones de euros para la construcción de 1.000 viviendas dirigidas a jóvenes, mayores y familias vulnerables.

Respuesta a críticas y proyectos en marcha

Ramírez aprovechó para criticar duramente a Vox, al tiempo que respondió a observaciones de MDyC y expresó su desconcierto ante algunas críticas del PSOE, especialmente sobre vivienda y empleo, áreas cuya competencia recae en el Gobierno central.

Entre las actuaciones ya ejecutadas, mencionó mejoras en barrios como Juan XXIII y Hadú, obras en Benzú, rehabilitación de viviendas, renovación de parques infantiles, mejora de la flota de autobuses y trabajos en fachadas de Príncipe Felipe, así como la colocación de guardarraíles completada recientemente.

Mensaje final

El portavoz del PP concluyó subrayando que los datos y actuaciones realizadas desmontan versiones que hablan de abandono de barrios, y enfatizó que el Gobierno sigue avanzando con proyectos sólidos orientados a mejorar la calidad de vida de los ceutíes.