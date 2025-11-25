La ciudad autónoma de Ceuta cuenta hoy con tres farmacias de guardia que garantizan la atención farmacéutica a lo largo de todo el día y la noche, asegurando el suministro de medicamentos urgentes para los ciudadanos.

Farmacias de Guardia Designadas

Centro : La farmacia Zurita C.B. , situada en la zona centro, está de servicio durante el día.

: La farmacia , situada en la zona centro, está de servicio durante el día. Campo Exterior : La farmacia Lobato , ubicada en el Campo Exterior, también cubre el turno de guardia durante el día.

: La farmacia , ubicada en el Campo Exterior, también cubre el turno de guardia durante el día. Turno de Noche: La farmacia Puya C.B., en la calle Teniente Coronel Gautier, se encarga del servicio nocturno.

Estas farmacias permanecen disponibles en sus respectivos turnos para atender urgencias, dispensar medicamentos con recetas y brindar asesoramiento básico de salud.

Importancia del Servicio de Guardia

El servicio de farmacias de guardia es fundamental para la comunidad, especialmente fuera del horario habitual de apertura. Gracias a este sistema, los ciudadanos de Ceuta tienen acceso ininterrumpido a medicamentos esenciales, lo que es clave para atender necesidades inesperadas durante la noche o en fines de semana y festivos. Según la normativa local, las farmacias de guardia están obligadas a dispensar “todos aquellos medicamentos y productos sanitarios que sean solicitados con carácter urgente”, ya sea con receta médica o, cuando lo considere el farmacéutico, de forma justificada. Ceuta

Recomendaciones para los Usuarios