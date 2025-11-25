La ciudad autónoma de Ceuta cuenta hoy con tres farmacias de guardia que garantizan la atención farmacéutica a lo largo de todo el día y la noche, asegurando el suministro de medicamentos urgentes para los ciudadanos.
Farmacias de Guardia Designadas
- Centro: La farmacia Zurita C.B., situada en la zona centro, está de servicio durante el día.
- Campo Exterior: La farmacia Lobato, ubicada en el Campo Exterior, también cubre el turno de guardia durante el día.
- Turno de Noche: La farmacia Puya C.B., en la calle Teniente Coronel Gautier, se encarga del servicio nocturno.
Estas farmacias permanecen disponibles en sus respectivos turnos para atender urgencias, dispensar medicamentos con recetas y brindar asesoramiento básico de salud.
Importancia del Servicio de Guardia
El servicio de farmacias de guardia es fundamental para la comunidad, especialmente fuera del horario habitual de apertura. Gracias a este sistema, los ciudadanos de Ceuta tienen acceso ininterrumpido a medicamentos esenciales, lo que es clave para atender necesidades inesperadas durante la noche o en fines de semana y festivos. Según la normativa local, las farmacias de guardia están obligadas a dispensar “todos aquellos medicamentos y productos sanitarios que sean solicitados con carácter urgente”, ya sea con receta médica o, cuando lo considere el farmacéutico, de forma justificada. Ceuta
Recomendaciones para los Usuarios
- Verificar el horario: Aunque las farmacias de guardia están designadas para cubrir turnos nocturnos o de día, conviene confirmar localmente su horario exacto antes de desplazarse.
- Llevar receta si es necesario: En muchos casos será necesaria una receta médica para ciertos medicamentos, especialmente los con prescripción.
- Uso responsable: Aprovechar los servicios de guardia para casos realmente urgentes ayuda a que permanezca un sistema eficiente para todos los ciudadanos.