Un nuevo episodio de violencia en Mineápolis ha dejado a una persona herida en la pierna luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara durante un intento de arresto. Este suceso se desarrolló en el centro de la ciudad en una mañana marcada por la tensión.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el agente de ICE utilizó su arma tras afirmar que la persona, supuestamente un inmigrante indocumentado, se resistió al arresto e incluso agredió al oficial en un momento de gran alteración.

El incidente ha vuelto a encender el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias. En un comunicado, el gobierno ha defendido la acción del agente, argumentando que el individuo habría intentado atacarlo con una pala de nieve, lo que motivó la respuesta armada.

La víctima del disparo ha sido identificada como un hombre de nacionalidad venezolana, aunque las autoridades aún no han confirmado esta información. Su situación ha generado una ola de protestas en la ciudad, con manifestantes exigiendo respuestas y el nombramiento del agente involucrado en el tiroteo.

Este nuevo tiroteo se produce solo días después de la muerte de Renée Good, una mujer estadounidense que también fue abatida por un agente de ICE en circunstancias alegadas de defensa personal. Estos dos eventos han reavivado la indignación entre distintos sectores de la población que critican el accionar de la agencia.

Las manifestaciones en Mineápolis han reunido a una multitud que clama justicia, demandando rendición de cuentas por los actos de los agentes de ICE y una re-evaluación de las tácticas utilizadas durante los operativos de arresto.

El ambiente en la ciudad está cargado de emociones, con numerosas personas congregadas en el lugar del tiroteo. La tensión es palpable, y hay un fuerte despliegue policial para mantener el orden mientras los manifestantes expresan su protesta.

Durante el mandato de Donald Trump, ICE ha intensificado sus operativos, lo que ha dado lugar a varios incidentes lamentables de heridos y muertos en diferentes ciudades de Estados Unidos. Esto ha generado un clima de temor entre las comunidades inmigrantes y ha elevado la crítica pública hacia la administración.