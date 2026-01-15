El Estadio de El Plantío se viste de gala este jueves, 15 de enero, para albergar uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Copa del Rey. El Burgos CF, que sueña con seguir haciendo historia ante su afición, recibe a un Valencia CF que llega en horas bajas en la competición doméstica y con la mente dividida.

Un Valencia en crisis busca refugio en la Copa

El conjunto de Mestalla, el quinto equipo con más trofeos coperos en sus vitrinas (ocho en total), afronta este torneo como una vía de escape a su delicada situación en la Liga. Sin embargo, la prioridad absoluta para el club che es la salvación en el campeonato regular, lo que obligará al técnico a realizar rotaciones. Se espera que el Valencia salte al césped con los jugadores menos habituales para dosificar esfuerzos, tras haber eliminado previamente al Maracena, Cartagena y Sporting de Gijón.

Por su parte, el Burgos buscará aprovechar el factor campo y las dudas de su rival de Primera División para colarse entre los ocho mejores equipos del torneo del KO.

Horario: ¿A qué hora empieza el Burgos – Valencia?

El encuentro comenzará hoy, jueves 15 de enero de 2026, a las 21:00 horas. El Plantío registrará un lleno absoluto para empujar a los suyos hacia la siguiente ronda.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para aquellos aficionados que no puedan desplazarse al estadio, el partido se emitirá en directo a través de las siguientes plataformas:

• Movistar LaLiga 2 (disponible en Movistar Plus+).

• Orange TV.

La retransmisión incluirá la previa del encuentro y el análisis posterior para no perder detalle de este duelo de alta tensión entre un Segunda con ambición y un Primera que necesita una alegría para su afición.