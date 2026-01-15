Jornada de contrastes en el parqué madrileño. El Ibex 35 continúa demostrando su fortaleza al marcar un nuevo máximo histórico intradiario, superando sus propios registros. Sin embargo, el selectivo español sigue encontrando un muro psicológico y técnico en la resistencia de los 17.700 puntos, nivel que se le resiste al cierre de sesión.

Los inversores mantienen la cautela mientras el índice intenta consolidar estos niveles récord, en una jornada donde la volatilidad en las materias primas y las criptomonedas ha marcado el ritmo financiero.

Materias primas: El Brent y el Oro en fase de consolidación

El mercado de materias primas presenta movimientos de ajuste tras las recientes subidas:

• Petróleo Brent: El crudo de referencia en Europa experimenta una recogida de beneficios. Tras las últimas alzas, el precio busca ahora apoyo en la zona de los 64,5 dólares, un nivel que anteriormente actuó como resistencia y que ahora debería servir de soporte para mantener la estructura alcista.

• Oro: El metal precioso se mantiene firme y se aferra a los 4.600 dólares por onza. Los inversores utilizan este nivel para consolidar las ganancias acumuladas en las últimas sesiones, reafirmando su papel como activo refugio.

Criptomonedas: El Bitcoin rompe su lateralización

En el sector de los activos digitales, el Bitcoin ha logrado dar un golpe sobre la mesa. Tras días de movimiento lateral, la criptomoneda reina ha roto al alza la barrera de los 94.500 dólares. Actualmente, el activo intenta consolidar estos nuevos niveles para intentar un nuevo estirón que prolongue su actual racha alcista.

Divisas: Debilidad en el Euro

En el mercado de divisas, el par EUR/USD muestra signos de debilidad técnica. El euro ha perdido la media móvil de medio plazo situada en los 1,1652, aunque por el momento se mantiene en zonas cercanas, lo que sugiere una lucha por recuperar la confianza de los operadores frente al dólar.

Claves para el cierre de sesión

Todo el interés de los analistas se centra ahora en la capacidad del Ibex 35 para realizar un esfuerzo final y cerrar por encima de los 17.700 puntos. Lograrlo supondría una señal de compra muy potente para el corto plazo, despejando el camino hacia nuevos objetivos alcistas.