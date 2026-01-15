El Sardinero se viste de gala este jueves, 15 de enero, para un duelo de líderes. El Real Racing Club, primer clasificado de Segunda División, recibe al FC Barcelona, flamante supercampeón y líder de Primera, en una eliminatoria de octavos de final que promete emociones fuertes y un lleno histórico en los Campos de Sport.

Duelo de líderes en El Sardinero

El Racing de Santander llega a esta cita como el equipo más goleador de la categoría de plata (45 tantos). Tras eliminar al Villarreal en la ronda anterior, los cántabros buscan dar la campanada definitiva ante su afición. Aunque han atravesado un bache reciente en liga —con una sorprendente derrota ante el Zaragoza—, la Copa se presenta como la oportunidad perfecta para recuperar sensaciones frente al rival más exigente del país.

Por su parte, el FC Barcelona de Hansi Flick llega en un estado de forma inmejorable. Tras conquistar la Supercopa de España ante el Real Madrid y sin conocer la derrota desde noviembre, los azulgranas aterrizan en Santander con la intención de no dejarse sorprender. Con un Raphinha estelar, el Barça encara su segunda prueba copera tras superar al Deportivo Guadalajara en la ronda previa.

Horario: ¿A qué hora es el Racing – Barcelona de Copa?

El encuentro comenzará hoy, jueves 15 de enero de 2026, a las 21:00 horas (hora peninsular española). Se espera un ambiente eléctrico en Santander para recibir al conjunto catalán 19 años después de su último gran enfrentamiento copero.

Televisión y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para aquellos que no puedan asistir a El Sardinero, el choque se podrá seguir en directo a través de las siguientes plataformas:

• Televisión: El partido será retransmitido por Movistar Plus+ a través de su canal principal (dial 7).

• Online: Se podrá ver a través de la aplicación oficial de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.