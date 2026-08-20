El capítulo 630 de Sueños de Libertad, que Antena 3 emite este jueves, 20 de agosto de 2026, a las 15:45, concentra la acción en la crisis de Perfumerías De la Reina y las decisiones enfrentadas sobre cómo reflotar la compañía.

La recta final no resuelve el conflicto empresarial: provoca nuevas fricciones entre miembros de la familia y acelera las tramas personales, empujadas por secretos, confesiones y sentimientos difíciles de ocultar.

En el avance del miércoles, Gabriel admitió ante Pablo que fue él quien informó a Manuel Castañeda sobre la relación entre Pablo y Marisol, un gesto que reabre dudas y tensiones en el círculo de lealtades.

Digna plantea un evento destinado a recuperar el prestigio de la marca; mientras tanto, la diferencia de criterios sobre la estrategia vuelve a generar choques internos. Además, la evolución entre Eduardo y Roque aporta una pieza clave al entramado emocional que acaba afectando al negocio.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El episodio apuesta por el suspense desde dos frentes: la supervivencia de la empresa y las consecuencias de lo personal sobre lo profesional.

Secretos y confesiones que reordenan relaciones y provocan confrontaciones.

que reordenan relaciones y provocan confrontaciones. Sentimientos difíciles de ocultar , que tensan la convivencia y las decisiones corporativas.

, que tensan la convivencia y las decisiones corporativas. El reconocimiento de Gabriel ante Pablo sobre lo comunicado a Manuel Castañeda .

ante sobre lo comunicado a . La propuesta de Digna para recuperar la imagen de la marca mediante un evento, que divide estrategias.

para recuperar la imagen de la marca mediante un evento, que divide estrategias. El avance entre Eduardo y Roque, cuyo desarrollo influye en el tablero familiar.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Antena 3 emite Sueños de Libertad a las 15:45. Este jueves, 20 de agosto de 2026, puedes seguir el capítulo centrado en la crisis de Perfumerías De la Reina y en cómo los secretos condicionan el destino de la familia.

En Ceuta, la emisión coincide con el horario nacional de Antena 3 (15:45) y está disponible a través de la TDT local.