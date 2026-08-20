El capítulo 630 de Sueños de Libertad, que Antena 3 emite este jueves, 20 de agosto de 2026, a las 15:45, concentra la acción en la crisis de Perfumerías De la Reina y las decisiones enfrentadas sobre cómo reflotar la compañía.
La recta final no resuelve el conflicto empresarial: provoca nuevas fricciones entre miembros de la familia y acelera las tramas personales, empujadas por secretos, confesiones y sentimientos difíciles de ocultar.
En el avance del miércoles, Gabriel admitió ante Pablo que fue él quien informó a Manuel Castañeda sobre la relación entre Pablo y Marisol, un gesto que reabre dudas y tensiones en el círculo de lealtades.
Digna plantea un evento destinado a recuperar el prestigio de la marca; mientras tanto, la diferencia de criterios sobre la estrategia vuelve a generar choques internos. Además, la evolución entre Eduardo y Roque aporta una pieza clave al entramado emocional que acaba afectando al negocio.
Qué pasará hoy en Sueños de Libertad
El episodio apuesta por el suspense desde dos frentes: la supervivencia de la empresa y las consecuencias de lo personal sobre lo profesional.
- Secretos y confesiones que reordenan relaciones y provocan confrontaciones.
- Sentimientos difíciles de ocultar, que tensan la convivencia y las decisiones corporativas.
- El reconocimiento de Gabriel ante Pablo sobre lo comunicado a Manuel Castañeda.
- La propuesta de Digna para recuperar la imagen de la marca mediante un evento, que divide estrategias.
- El avance entre Eduardo y Roque, cuyo desarrollo influye en el tablero familiar.
Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad
Antena 3 emite Sueños de Libertad a las 15:45. Este jueves, 20 de agosto de 2026, puedes seguir el capítulo centrado en la crisis de Perfumerías De la Reina y en cómo los secretos condicionan el destino de la familia.
En Ceuta, la emisión coincide con el horario nacional de Antena 3 (15:45) y está disponible a través de la TDT local.