El economista y exdirigente de Ciudadanos, Toni Roldán, ha sido recientemente fichado por la escuela de Gobierno del Instituto de Empresa (IE), donde comenzará a impartir formación en políticas públicas, economía y liderazgo. Roldán, conocido por su trayectoria política y su análisis crítico de la economía española, no dudó en mostrar con humor su visión sobre el mundo político: “Hay que estar muy loco para meterse en política”, declaró, en referencia a los retos y tensiones que implica la actividad pública.

Roldán dejó Ciudadanos tras un periodo de convulsión interna en el partido y ha centrado su labor en el análisis económico y la formación de nuevos líderes. Su llegada al IE representa una oportunidad para que comparta su experiencia tanto en la gestión política como en la toma de decisiones económicas, con un enfoque orientado al diálogo y al consenso.

En sus primeras declaraciones sobre la actualidad política, Roldán destacó el papel de Salvador Illa en Cataluña. “Creo que ayuda a construir una Cataluña con más diálogo”, señaló, en alusión al exministro de Sanidad y líder del PSC en la región. Roldán subrayó la necesidad de reforzar la cooperación entre partidos para superar los retos sociales y económicos, haciendo hincapié en que la política debería centrarse más en soluciones que en confrontaciones.

El exdirigente también abordó la dificultad de la política española, marcada por la polarización y los constantes enfrentamientos partidistas. Según Roldán, iniciativas como las que se promueven desde la escuela de Gobierno del IE pueden formar a una nueva generación de líderes capaces de manejar conflictos de manera constructiva y gestionar la complejidad de las administraciones públicas con eficacia.

Con su incorporación, el IE refuerza su apuesta por combinar la teoría académica con la experiencia práctica de profesionales que han trabajado en el terreno político y económico, ofreciendo a los estudiantes herramientas para enfrentar los desafíos del liderazgo en el siglo XXI.