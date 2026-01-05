El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo jueves 8 de enero en La Moncloa para tratar la viabilidad de la legislatura y, sobre todo, el desbloqueo del nuevo modelo de financiación autonómica, que permanece pendiente desde hace un año y medio.

El líder independentista ha señalado en una entrevista con El Periódico de Catalunya que el encuentro debe servir para concretar un sistema que incorpore el modelo de ordinalidad, que garantiza que las comunidades autónomas que más aportan al Estado reciban mayores fondos, y para que la Hacienda Catalana pase a recaudar el IRPF generado en la autonomía.

Junqueras ha instado también a Junts a respaldar en el Congreso tanto la reforma del modelo de financiación como la condonación parcial de la deuda catalana con el Estado, que supondría el perdón de 17.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “La mejor manera de defender un frente común es votar a favor de Cataluña”, afirmó el presidente de ERC, ante las discrepancias con la formación de Carles Puigdemont, que demanda un cupo fiscal al estilo vasco y la condonación completa de los 73.000 millones prestados a Cataluña a través del FLA.

La cita entre Sánchez y Junqueras coincidirá con la comparecencia en el Senado de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en el marco de la comisión de investigación del caso Koldo. Ábalos permanece en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre por decisión del magistrado Leopoldo Puente.