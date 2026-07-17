El tenista malagueño, que compite en el torneo croata como segundo cabeza de serie, busca el pase a las semifinales ante el zurdo eslovaco en el que será el primer enfrentamiento oficial de sus trayectorias profesionales.

El Croatia Open Umag de la presente temporada avanza en la definición de sus rondas definitivas sobre tierra batida. En la jornada de este jueves, 16 de julio, los focos de los cuartos de final se centran en el cruce de la parte baja del cuadro que medirá las fuerzas del eslovaco Alex Molcan y el español Alejandro Davidovich. Un emparejamiento que promete máxima igualdad en la lucha por una de las plazas de semifinalistas del ATP 250 y del que se detalla a continuación el horario de juego y los canales de televisión autorizados para su emisión en directo.

Davidovich busca consolidar sus buenas sensaciones en Croacia

Alejandro Davidovich acude a la cita de Umag en calidad de segundo favorito del cuadro principal, una condición que refrenda su actual posición competitiva tras haber reingresado de forma reciente en el Top 20 del ranking mundial de la ATP. El jugador malagueño llega a esta gira sobre polvo de ladrillo respaldado por una notable trayectoria en la superficie de hierba, donde firmó una destacada actuación en Wimbledon al alcanzar la ronda de octavos de final, sumando además a su palmarés el título en el torneo de Mallorca.

Davidovich pretende aprovechar esta inercia positiva y de confianza para prolongar su progresión en el escalafón profesional. En su estreno en las pistas croatas, el tenista español solventó su compromiso de debut con autoridad al imponerse en dos mangas al argentino Marco Trungelliti, certificando así su acceso a la ronda de los ocho mejores.

Por el otro lado de la red comparecerá un recuperado Alex Molcan. El jugador eslovaco, que actualmente ha conseguido regresar al Top 100 de la clasificación, trata de reencontrar el nivel de juego que le caracterizó en sus mejores años dentro del circuito, habiendo superado una etapa compleja en la que llegó a caer fuera del Top 600 hace algo más de un año. El tenista zurdo inició su participación en este torneo de Umag venciendo a Valentin Royer, para posteriormente firmar el pase a cuartos de final tras una exigente batalla frente al jugador local Dino Prizmic, quien terminó retirándose en el transcurso de la tercera manga del partido.

Este cara a cara supondrá el primer enfrentamiento oficial en el circuito profesional de la ATP entre Alejandro Davidovich y Alex Molcan, por lo que no constan antecedentes previos en sus respectivos historiales deportivos.

Horario y retransmisión televisiva del partido de cuartos de final

El partido correspondiente a los cuartos de final del Croatia Open Umag entre Alex Molcan y Alejandro Davidovich se disputará este jueves, 16 de julio. La organización ha fijado el inicio estimado del encuentro para las 21:00 horas (horario peninsular de España, coincidente con la hora local de la sede del torneo en Croacia).

Para los aficionados que deseen seguir el desarrollo del duelo en directo, la retransmisión por televisión e internet en España se ofrecerá únicamente a través de la plataforma oficial de la Asociación de Tenistas Profesionales, Tennis TV, encargada de dar cobertura al evento deportivo tanto en el territorio nacional como en el resto de países del mundo.