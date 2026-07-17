La gran fiesta del fútbol mundial se enfrenta a un enemigo inesperado en Nueva York. A solo 48 horas de que se dispute la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina, la preocupación de las autoridades ha cambiado de tercio. La intensa humareda procedente de los devastadores incendios forestales activos en Canadá ha cubierto por completo la Gran Manzana, elevando la contaminación a niveles peligrosos para la salud.

La situación meteorológica está siendo monitorizada con lupa por la FIFA y los equipos de seguridad, ya que la calidad del aire ha empeorado drásticamente durante las últimas horas.

Calidad del aire 20 veces peor de lo habitual

El último parte de las autoridades locales, emitido a primera hora de este viernes, es contundente: «La situación ha empeorado respecto a ayer». El índice de calidad del aire (AQI) ha alcanzado un preocupante nivel de 185, una cifra 20 veces peor que la de un día convencional.

La escala oficial de medición de calidad del aire ilustra la gravedad de este escenario:

De 0 a 100: Calidad del aire aceptable.

Calidad del aire aceptable. A partir de 100: Nocivo para grupos sensibles (niños, ancianos, personas con problemas respiratorios).

Nocivo para grupos sensibles (niños, ancianos, personas con problemas respiratorios). Por encima de 150 (Estado actual: 185): Peligroso para la vida normal de toda la población.

A partir de 200: Extremadamente peligroso.

El peligro invisible: La principal amenaza reside en las partículas en suspensión PM2,5 transportadas por el humo. Al ser tan diminutas, estas micropartículas consiguen esquivar las defensas pulmonares naturales y son capaces de alcanzar directamente el flujo sanguíneo de las personas. Por ello, ya se recomienda de forma generalizada el uso de mascarillas para transitar por la calle.

En vilo los entrenamientos y el partido de leyendas

Aunque la gran final del domingo en el MetLife Stadium no parece correr riesgo inminente de suspensión, la jornada de este viernes se presenta muy complicada. Los problemas inmediatos se concentran en tres eventos clave programados al aire libre:

El entrenamiento oficial de la Selección Española. El entrenamiento de la selección de Argentina. El tradicional «Partido de Leyendas» con exfutbolistas de renombre mundial.

La exposición prolongada a un aire de valor 185 desaconseja por completo la práctica de ejercicio físico de alta intensidad a la intemperie, por lo que no se descartan cancelaciones o traslados a instalaciones cubiertas en las próximas horas.

La lluvia del sábado, el gran aliado del Mundial

Pese a que la situación actual es de alerta sanitaria, los pronósticos meteorológicos de cara al fin de semana invitan a un moderado optimismo para la final. Las previsiones anuncian lluvias moderadas durante toda la jornada del sábado en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

El agua será el gran aliado de la organización: la lluvia ayudará a limpiar la atmósfera («lavando» las partículas suspendidas en el aire) y rebajará considerablemente la densidad de la neblina. Aunque la precipitación no solucionará por completo los problemas de fondo originados en los focos de Canadá, los expertos confían en que sea suficiente para garantizar que el partido más importante del planeta se dispute el domingo en un entorno seguro para futbolistas y espectadores.