El argentino y el español se citan en la penúltima ronda del torneo croata en un duelo inédito en el circuito ATP al que ambos tenistas llegan tras completar una destacada semana sobre tierra batida.

El Croatia Open Umag 2026 define a sus finalistas en una jornada de viernes que promete fuertes emociones para el tenis hispanohablante. El argentino Román Burruchaga y el español Daniel Mérida se verán las caras en las semifinales del torneo de categoría ATP 250, en un enfrentamiento que medirá el gran estado de forma de ambos jugadores en la presente temporada. La cita en la arcilla croata determinará quién luchará por el título en la gran final del certamen.

El camino de Burruchaga y Mérida hacia las semifinales

Román Burruchaga consolida su gran año de irrupción en el circuito profesional alcanzando las semifinales de un torneo ATP por segunda ocasión en su trayectoria, después de la ajustada final que disputó y perdió ante el estadounidense Tommy Paul en Houston a principios de temporada. El tenista argentino, que se sitúa ya muy cerca de ingresar en el selecto grupo del Top 50 del ranking mundial, ha exhibido una sólida versión sobre la tierra batida de Umag. En su trayecto hacia la penúltima ronda, Burruchaga ha superado a rivales de la entidad de Marco Cecchinato, al primer cabeza de serie del torneo, el italiano Flavio Cobolli, y finalmente a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en la ronda de cuartos de final.

Por su parte, Daniel Mérida afronta esta penúltima ronda con el objetivo de sellar su billete de regreso a una final del circuito. El jugador madrileño está completando la mejor campaña de su trayectoria profesional, avalado por la conquista del título Challenger en Tenerife, así como por la final alcanzada en el torneo ATP de Bucarest y la reciente final disputada en el Challenger de Perugia. En tierras croatas, Mérida inició su andadura derrotando al joven tenista local Ziga Sesko, antes de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al batir al argentino Tomás Etcheverry. En los cuartos de final, el español certificó su clasificación con una contundente victoria ante el francés Titouan Droguet.

Aunque este será el primer enfrentamiento oficial entre Burruchaga y Mérida en el circuito de máxima categoría ATP, ambos tenistas ya registran un antecedente previo en el circuito Challenger. El balance favorece al jugador español, quien se impuso al argentino en el torneo Challenger de Módena en la temporada 2025 con un marcador de 6-2 y 6-4.

Horario y retransmisión televisiva del partido en España

El encuentro de semifinales del ATP de Umag entre Román Burruchaga y Daniel Mérida se disputará este viernes, 17 de julio. El inicio del choque está previsto para las 18:30 horas (horario peninsular español, coincidente con la hora local de Croacia).

Para los aficionados que deseen seguir el partido en directo por televisión desde España, la retransmisión del duelo de semifinales estará disponible de manera exclusiva a través del canal de pago M+ Deportes 2 (dial 64 de la plataforma Movistar+). Del mismo modo, el partido podrá seguirse en vivo de forma online y en streaming a través de la plataforma oficial de la Asociación de Tenistas Profesionales, Tennis TV.