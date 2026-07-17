La decimotercera jornada de la ronda gala presenta el trayecto más largo de la presente edición con 205,8 kilómetros de perfil ondulado, propicios para los ataques y las escapadas, y con los pasos puntuables por el Col des Croix y el Ballon d’Alsace.

El Tour de Francia 2026 supera su ecuador y se adentra en la fase decisiva para la resolución de su 113ª edición, en la que el esloveno Tadej Pogacar defiende el título de campeón. Tras arrancar a principios de mes con la salida oficial en Cataluña y las opciones intactas de corredores como Jonas Vingegaard, la carrera avanza en su camino hacia el final de París tras completar un trazado total de 3.320,7 kilómetros. Este viernes 17 de julio, la ronda francesa celebra su decimotercera etapa, la última de las cuatro jornadas catalogadas como onduladas en un recorrido que también cuenta con ocho días de montaña, siete llanos y dos contrarrelojes (una individual y otra por equipos).

Horario y dónde ver la decimotercera etapa del Tour de Francia por televisión

La salida neutralizada de esta decimotercera etapa se dará en la localidad de Dole a las 13:00 horas (horario peninsular español). La previsión de llegada de los ciclistas a la línea de meta de Belfort está fijada en torno a las 17:46 horas (una hora menos en las Islas Canarias).

Para seguir la retransmisión en directo, los aficionados cuentan con diferentes opciones en España. Eurosport es el medio de comunicación que dispone de los derechos de televisión para emitir en exclusiva y de manera íntegra todas las etapas de la ronda francesa. Por su parte, la televisión pública RTVE conectará en directo con la señal a través de sus canales Teledeporte o La 1 para ofrecer la resolución y los kilómetros finales de la jornada. Asimismo, la carrera se podrá seguir de forma online y en streaming mediante las aplicaciones oficiales de ambos operadores, compatibles con dispositivos móviles, tabletas y smart TV.

Recorrido y perfil de la etapa entre Dole y Belfort

La jornada de este viernes se establece como la prueba de mayor kilometraje de todo el Tour de Francia 2026, con una distancia de 205,8 kilómetros que obligará a los corredores a mantener el esfuerzo durante más de cuatro horas y media de competición. El recorrido transcurrirá por diferentes poblaciones de la geografía de Francia, entre las que destacan los pasos por Orchamps, Lavernay, Étuz, Rioz, Villersexel, Lure y Giromagny.

El perfil ondulado de esta etapa favorece los movimientos de los ciclistas combativos, siendo un terreno propicio para que se consoliden los ataques lejanos y se configuren escapadas que puedan llegar con opciones de victoria a la meta de Belfort. El trazado cuenta con dos dificultades montañosas principales que seleccionarán la carrera: