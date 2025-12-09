Un grupo de aproximadamente cincuenta trabajadores del sector de limpieza privada se concentró este martes frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), ubicada en el Paseo del Revellín, para protestar por la actitud de la patronal en la negociación del convenio colectivo. La manifestación, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, se caracterizó por ser pacífica pero ruidosa, con los asistentes haciendo sonar silbatos como señal de protesta.

Claudia González, portavoz de CCOO, criticó las condiciones ofrecidas por la CECE, calificándolas de “indignas”. Entre los puntos conflictivos se encuentran la falta de subida salarial para 2025 y la negativa de la patronal a reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. “Estos trabajadores han trabajado todo el año y la subida de salario debe reflejar ese esfuerzo. La propuesta actual es totalmente insuficiente y no se ajusta al coste de vida”, señaló González.

Los sindicatos han programado hasta cuatro concentraciones más frente a la CECE. Superado este límite, podría desencadenarse algún tipo de paro, aunque aún se desconoce si sería parcial o completo, o si se prolongaría por varios días. La decisión final dependerá de si la CECE mejora su oferta a los trabajadores.

Ángel Lara, secretario general de CCOO en Ceuta, subrayó que el sector emplea entre 1.200 y 1.500 personas en la ciudad, de las cuales el 70% tiene contratos parciales. “Pedimos un reparto más justo de los beneficios empresariales. Sin trabajadores no hay empresa ni prosperidad. No vamos a cesar hasta conseguir una retribución digna para el colectivo”, declaró.

Durante la concentración, los asistentes corearon consignas como: “Si esto no se arregla: huelga, huelga y huelga”.