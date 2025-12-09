La tercera edición de la carrera solidaria ‘R091’ organizada por la Policía Nacional se celebrará el próximo 11 de enero de 2026, con salida y llegada desde las Murallas Reales a las 11:00 horas. La prueba, en colaboración con el Instituto Ceutí de Deportes, destinará todos los beneficios al AMPA del Colegio de Educación Especial San Antonio de Ceuta.

Durante la presentación del evento, Sergio Aguilera destacó que esta será la primera competición del calendario deportivo 2026 en la ciudad. “Toda la recaudación irá destinada este año al AMPA de San Antonio”, subrayó.

La carrera principal recorrerá seis kilómetros con un tiempo máximo de 90 minutos para completarla, mientras que la carrera infantil de 1 kilómetro dará inicio a las 12:30 horas.

El Jefe Superior de la Policía de Ceuta, Eloy Román López, señaló que la iniciativa surge a nivel nacional para unificar pruebas deportivas con carácter solidario. “Son días de celebración familiar, lúdico-festivo y deportivo, y al mismo tiempo permiten recaudar fondos para organizaciones sin ánimo de lucro”, comentó. En ediciones anteriores, los fondos se destinaron a la Asociación del Alzheimer (2024) y a TDAH Ceuta (2025).

Las inscripciones ya están abiertas en www.ruta091.es y permanecerán activas hasta el 7 de enero o hasta alcanzar 1.000 participantes. El coste es de 13 euros para adultos y 10 euros para niños, con opción de dorsal solidario ‘Dorsal 0’ por 10 euros.

Entre las novedades de este año, la inspectora Eva Pérez anunció que la carrera no bajará a la playa tras San Amaro, recorriendo en su lugar la zona de Alfau, tras las quejas de los corredores sobre el ritmo.

La recogida de dorsales se realizará el 10 de enero en el Teatro Auditorio del Revellín, de 12:00 a 20:00 horas, e incluirá la camiseta técnica oficial y la bolsa de corredor.

Por último, Mari Carmen Díaz hizo hincapié en las carencias del Colegio San Antonio, como la insuficiencia de cuidadores, la falta de estabilidad del personal de apoyo y la necesidad de mejoras en la biblioteca y el gimnasio, destacando la importancia de la colaboración ciudadana a través de esta iniciativa solidaria.