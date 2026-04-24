El presidente de la Ciudad participó en un emotivo diálogo literario donde repasó sus influencias, desde ‘El Quijote’ hasta Javier Cercas, ante un auditorio completo.

CEUTA – La Biblioteca Pública del Estado ‘Adolfo Suárez’ se convirtió este jueves 23 de abril en el epicentro de la cultura ceutí. Con motivo del Día del Libro, el centro organizó una charla-coloquio con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien cambió por un día la agenda política por la reflexión literaria en un acto que congregó a una amplia representación de la sociedad civil, autoridades y ciudadanos.

Un balance de 25 años y vocación de servicio

El acto, presentado por el director de la biblioteca, José Antonio Alarcón, comenzó con los acordes de Joan Manuel Serrat y un reconocimiento a la figura de Vivas como un «alcalde dialogante» y firme defensor de la cultura durante el siglo XXI.

Visiblemente emocionado, el presidente aprovechó la ocasión para hacer balance de su trayectoria: «No pensaba que esta aventura iba a durar 25 años. Si quería a Ceuta y a su gente antes de llegar, ahora los quiero muchísimo más», afirmó, elogiando además la «vocación de servicio» del personal de la biblioteca.

De la infancia en la calle a los referentes actuales

Durante el diálogo, conducido por Alarcón y la gestora María Dolores García, Vivas desgranó los pilares de su biblioteca personal:

‘El Quijote’: Recordado como lectura obligatoria de su etapa escolar, el presidente destacó su valor universal. «Todo el mundo tiene que tener un poquito de Quijote en la vida, y de Sancho también», señaló.

Recordado como lectura obligatoria de su etapa escolar, el presidente destacó su valor universal. «Todo el mundo tiene que tener un poquito de Quijote en la vida, y de Sancho también», señaló. Javier Cercas: Citó obras como ‘El Impostor’ o ‘Anatomía de un instante’, destacando la capacidad del autor para crear metáforas personales profundas.

Citó obras como ‘El Impostor’ o ‘Anatomía de un instante’, destacando la capacidad del autor para crear metáforas personales profundas. La palabra y la concordia: Vivas defendió que la literatura es un aliado fundamental para el encuentro humano. «Hace que las personas abandonen esa personalidad identitaria y se aproximen», reflexionó.

La literatura como pilar de la sociedad

El encuentro no solo sirvió para conocer la faceta más personal del presidente, sino para reivindicar que, en un mundo complejo, la lectura sigue siendo una herramienta crítica e imprescindible. Para Vivas, la confianza en la «capacidad de la palabra para cambiar el mundo» sigue intacta, posicionando a la cultura como el eje vertebrador de la convivencia en Ceuta.

El acto concluyó con una ovación de los asistentes, entre los que se encontraban consejeros del Gobierno, responsables de la Autoridad Portuaria y de la AD Ceuta, reafirmando el éxito de una jornada dedicada a la memoria colectiva y el placer de leer.