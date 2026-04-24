El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) ha hecho pública la resolución para la modernización de la flota, que apuesta por vehículos híbridos y sostenibles.

CEUTA – El sector del taxi en Ceuta da un paso decisivo hacia la modernización. Tras meses de tramitación, la sociedad pública Procesa ha publicado la lista definitiva de beneficiarios de las ayudas destinadas a la renovación de vehículos adscritos a licencias de autotaxi, una medida que busca transformar el parque móvil de la ciudad hacia un modelo más eficiente y menos contaminante.

Cuantías y modelos ganadores

Las subvenciones aprobadas alcanzan un máximo de 8.000 euros por beneficiario. Un elemento clave de esta convocatoria ha sido el incentivo por achatarramiento, que añade un pago adicional de 1.000 euros para aquellos profesionales que retiren definitivamente de la circulación sus vehículos antiguos, contribuyendo así a reducir la edad media de la flota local.

En cuanto a las preferencias de los taxistas ceutíes, los modelos híbridos se han consolidado como los grandes favoritos. Entre los vehículos seleccionados para las nuevas licencias destacan:

Toyota Corolla

Kia Ceed Tourer

Dacia Jogger

La base subvencionable máxima para la adquisición de estas nuevas unidades se ha fijado en los 28.000 euros, permitiendo a los profesionales acceder a vehículos con tecnología moderna y mejores prestaciones de confort y seguridad.

Siguientes pasos: Ejecución y justificación

Con la publicación en el BOCCE, se abre ahora el proceso para el cobro efectivo de las cuantías. Para ello, los taxistas deberán cumplir estrictamente con los plazos de aceptación y, posteriormente, presentar la justificación de la inversión.

Este trámite incluye demostrar la compra del nuevo vehículo y, en los casos que corresponda, certificar el achatarramiento del coche sustituido. Las autoridades han recordado que la inversión debe ejecutarse de forma íntegra para no perder el derecho a la subvención.

Una movilidad más sostenible

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la Ciudad Autónoma para fomentar una movilidad urbana de calidad. Al incentivar la compra de vehículos con etiquetas «Eco» o «Cero emisiones», Ceuta no solo apoya económicamente a un sector esencial para el transporte público, sino que también avanza en sus compromisos medioambientales, reduciendo las emisiones contaminantes en el entorno urbano.

Para los profesionales del sector, estas ayudas suponen un alivio económico importante, especialmente en un contexto de costes crecientes, permitiéndoles ofrecer un servicio más competitivo y adaptado a las exigencias actuales de sostenibilidad.