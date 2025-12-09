El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025 ya ha deparado los enfrentamientos de esta ronda, donde destacan varios choques que prometen emoción y sorpresas. Entre los encuentros más esperados se encuentran los del Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid, entre otros grandes del fútbol español.
Los partidos de dieciseisavos de final quedan de la siguiente manera:
- Ourense CF – Athletic Club
- Atlético Baleares – Atlético de Madrid
- CF Talavera – Real Madrid
- CD Guadalajara – FC Barcelona
- Real Murcia – Real Betis
- CD Eldense – Real Sociedad
- Burgos CF – Getafe CF
- Cultural Leonesa – Levante UD
- SD Eibar – Elche CF
- RC Deportivo – Real Mallorca
- Real Racing Club – Villarreal CF
- Real Sporting – Valencia CF
- SD Huesca – Osasuna
- Granada CF – Rayo Vallecano
- Albacete Balompié – RC Celta de Vigo
- Deportivo Alavés – Sevilla FC
La emoción está asegurada, con enfrentamientos que prometen goles y posibles sorpresas de los equipos modestos frente a los gigantes de la competición. La fecha exacta de los partidos será anunciada próximamente por la RFEF.