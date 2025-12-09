El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025 ya ha deparado los enfrentamientos de esta ronda, donde destacan varios choques que prometen emoción y sorpresas. Entre los encuentros más esperados se encuentran los del Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid, entre otros grandes del fútbol español.

Los partidos de dieciseisavos de final quedan de la siguiente manera:

Ourense CF – Athletic Club

Atlético Baleares – Atlético de Madrid

CF Talavera – Real Madrid

CD Guadalajara – FC Barcelona

Real Murcia – Real Betis

CD Eldense – Real Sociedad

Burgos CF – Getafe CF

Cultural Leonesa – Levante UD

SD Eibar – Elche CF

RC Deportivo – Real Mallorca

Real Racing Club – Villarreal CF

Real Sporting – Valencia CF

SD Huesca – Osasuna

Granada CF – Rayo Vallecano

Albacete Balompié – RC Celta de Vigo

Deportivo Alavés – Sevilla FC

Algunos de los choques más atractivos incluyen:

Atlético Baleares vs. Atlético de Madrid

CD Guadalajara vs. FC Barcelona

CF Talavera vs. Real Madrid

Ourense CF vs. Athletic Club

CD Eldense vs. Real Sociedad

Real Murcia vs. Real Betis

La emoción está asegurada, con enfrentamientos que prometen goles y posibles sorpresas de los equipos modestos frente a los gigantes de la competición. La fecha exacta de los partidos será anunciada próximamente por la RFEF.