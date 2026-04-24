La directora general del Ingesa, Isabel Muñoz, advierte que la reducción horaria no implicará una ampliación automática de la plantilla, sino una «reorganización de procesos».

CEUTA / MELILLA – El Ministerio de Sanidad ha marcado en el calendario el próximo 12 de mayo como la fecha de inicio para las negociaciones formales sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas en las ciudades autónomas. Esta medida, que responde a un mandato legal para la Administración General del Estado, se abordará en una reunión clave de la Mesa Sectorial.

Reorganización frente a nuevas contrataciones

Uno de los puntos más destacados tras el anuncio ha sido la aclaración de la directora general del Ingesa, Isabel Muñoz. Según la directiva, la reducción del horario de trabajo no se traducirá de forma directa en un aumento de personal. En su lugar, el organismo apuesta por una reorganización interna de procedimientos para garantizar que la calidad del servicio no se vea afectada por el cambio de jornada.

Además de las 35 horas, la Mesa Sectorial ya tiene sobre la mesa otros temas de calado para los profesionales:

La Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 .

. La gestión de un fondo social de 500.000 euros destinado a los trabajadores del Ingesa.

El debate sobre las ratios de personal

Ante las críticas recurrentes sobre la falta de sanitarios, la gerencia del Área de Salud se mantiene firme: la atención está garantizada. Los datos oficiales presentados por el Ingesa defienden que las ratios actuales en ciudades como Melilla son superiores a la media de otros puntos de España.

Para contextualizar estas cifras, Sanidad destaca un factor demográfico determinante:

En Melilla, solo el 12% de los usuarios son mayores de 65 años, frente al 20% de la media nacional. Esta menor presión de pacientes crónicos y de edad avanzada permite, según el Ingesa, una gestión más ajustada de los 1.300 profesionales (161 facultativos) que atienden a las 73.000 tarjetas sanitarias de la zona.

Próximo reto organizativo

La implementación de la jornada reducida supone el mayor desafío logístico para el Ingesa en 2026. El objetivo de la reunión de mayo será encontrar el equilibrio entre el cumplimiento de los derechos laborales de los sanitarios y el mantenimiento de un sistema de salud que, según la administración, se refuerza progresivamente según las necesidades detectadas.