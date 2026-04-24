La Consejería de Servicios Sociales repartirá más de 200 libros de literatura infantil y maletines didácticos en los 23 centros de Primaria de la ciudad para fomentar la coeducación.

CEUTA | En el marco de la celebración del Día del Libro, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un paso firme hacia la educación en valores. El área de Igualdad ha presentado este jueves el proyecto ‘El rincón violeta de tu biblioteca’, una iniciativa que busca dotar a los centros educativos de herramientas literarias y pedagógicas para combatir las desigualdades de género desde la infancia.

La presentación ha contado con la presencia de la consejera de Servicios Sociales, Nabila Benzina, la directora general de Igualdad, Malika Al-Lal, y la experta en coeducación Marisa Rebolledo.

Un catálogo para educar en referentes

El proyecto contempla el reparto de 207 libros de literatura infantil no sexista, distribuidos entre los 23 centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la ciudad. Entre los títulos seleccionados destacan:

La rebelión de las chicas

100 mujeres que cambiaron el mundo

Niña no es un insulto

Me encanta mi papá (focalizado en la corresponsabilidad masculina)

«No se trata de anteponer a la mujer al hombre, sino de que los más pequeños vean que somos igualitarios en oportunidades, recursos y valores», subrayó la consejera Nabila Benzina.

Herramientas para el profesorado

Más allá de la lectura lúdica, el proyecto incluye maletas con recursos didácticos y guías elaboradas por pedagogas expertas. Estos materiales permitirán a los docentes trabajar de forma integral durante el próximo curso escolar.

Elemento Descripción Libros 9 ejemplares seleccionados por centro (207 en total). Maletines Recursos de apoyo y actividades prácticas para el aula. Guías Orientación pedagógica con enfoque interseccional (discapacidad, género, orientación sexual). Financiación Fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El reto de las redes sociales

Marisa Rebolledo, responsable de la entidad Ágora y coordinadora de los materiales, destacó que, aunque se ha avanzado mucho en las últimas décadas, actualmente existe un riesgo de retroceso debido a los mensajes que reciben los jóvenes a través de internet.

«Tenemos tanta influencia de las redes y se nos cuela tanta bazofia… eso tiene un poder no educativo», advirtió Rebolledo. No obstante, se mostró optimista respecto al impacto de este proyecto, que utiliza el formato atractivo del cuento para insertar valores fundamentales de convivencia y respeto.

El reparto del material comenzará este viernes, dejando todo listo para que el profesorado pueda implementar estas dinámicas de coeducación desde el inicio del próximo ciclo lectivo.