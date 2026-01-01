Con el inicio de 2026, los españoles ya pueden comenzar a planificar sus vacaciones y escapadas, gracias a un calendario laboral que ofrece cuatro fines de semana largos para todo el país. Estos “puentes” se forman al unir festivos que caen en viernes o lunes con el fin de semana, permitiendo varios días consecutivos de descanso.

El primero será el Viernes Santo, el 3 de abril. Todas las comunidades, salvo Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja, podrán sumar el jueves 2 de abril, disfrutando de cuatro días de descanso. En los territorios restantes, el festivo se traslada al lunes 6 de abril.

El segundo puente llega con el Día del Trabajo, el 1 de mayo, que cae en viernes, mientras que en la Comunidad de Madrid se añade el 2 de mayo formando otro fin de semana largo.

El tercer puente será el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, que en 2026 coincide en lunes. Por último, la Navidad, el 25 de diciembre, también cae en viernes, ofreciendo un cierre de año con un puente para todos los ciudadanos.

Algunas comunidades autónomas podrán disfrutar de un quinto puente gracias al Día de la Constitución, que en 2026 cae en domingo. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Madrid, Murcia, Extremadura y La Rioja han decidido trasladarlo al lunes 7 de diciembre, sumándose al festivo nacional de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.

Además de estos puentes, el calendario laboral de 2026 incluye 14 festivos nacionales, de los cuales 9 son obligatorios en toda España: Año Nuevo (1 de enero), Viernes Santo (3 de abril), Fiesta del Trabajo (1 de mayo), Asunción de la Virgen (15 de agosto), Fiesta Nacional (12 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre), Constitución (6 de diciembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).

Dos de estos días, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, caen en domingo, por lo que las comunidades pueden optar por trasladarlos al lunes u otro día de su elección. Los días restantes son opcionales, dependiendo de la decisión de cada gobierno autonómico, e incluyen festividades como el Día de Reyes, Jueves Santo y San José o Santiago Apóstol.

Con estos datos, los ciudadanos ya pueden empezar a organizar sus escapadas y planificar los descansos a lo largo del año, aprovechando al máximo los puentes y días festivos de 2026.