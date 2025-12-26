La Policía Nacional ha arrestado este lunes en Cartaya a José María Pavón Pereira, de 42 años, condenado por el asesinato de dos personas en 2019 y uno de los 10 fugitivos más buscados del país, según ha informado el Ministerio del Interior. Pavón fue detenido en la localidad donde cometió el doble crimen tras una larga investigación que incluyó la colaboración ciudadana y el uso de tecnología de vigilancia.

El detenido, que había huido tras cumplir el máximo de dos años de prisión preventiva, fue condenado en noviembre de 2023 a 41 años de cárcel por asesinar a dos personas en un ajuste de cuentas relacionado con drogas. Uno de los asesinatos se cometió con disparos de escopeta y el otro con golpes en la cabeza, tras lo cual los cuerpos fueron arrojados a un pozo en una finca de Cartaya a nombre de su suegra.

Pavón es el tercer prófugo incluido en la lista de los más buscados que ha sido arrestado en menos de un mes, tras Martiño Ramos Soto y Ionut Ramon Raducan, ambos considerados peligrosos. La Policía Nacional destacó que la colaboración de la ciudadanía fue clave para su localización, tras recibir información sobre sus movimientos recientes en la provincia de Huelva y su acompañamiento habitual por personas de su entorno cercano.

El arresto se produjo en una nave de su propiedad situada a las afueras de Cartaya. Los agentes, con la ayuda de un dron y un dispositivo con varios vehículos camuflados, interceptaron el vehículo en el que Pavón se desplazaba acompañado de dos personas. El fugitivo se mostró tranquilo durante su detención y justificó su huida por temor a represalias de clanes vinculados al narcotráfico si ingresaba en prisión.

Con esta operación, la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional suma un nuevo éxito en la captura de delincuentes peligrosos, tras casi dos años de intensa investigación que incluso incluyó la búsqueda en Portugal.