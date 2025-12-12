La guerra en Ucrania alcanza este viernes un hito significativo, cumpliendo 1.385 días desde que comenzó la invasión de Rusia. La situación se torna cada vez más compleja, y las negociaciones entre las partes involucradas continúan estando en el centro de atención mundial.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que los rusos no aceptarán un alto el fuego a menos que se firme un acuerdo de paz. Sin embargo, la realidad de un proceso de paz viable sigue siendo esquiva.

Por otro lado, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, hizo un llamado a los aliados el jueves, instando a que intensifiquen sus esfuerzos en defensa para evitar que Rusia continúe por la senda de agresiones. Estas declaraciones subrayan la necesidad de una respuesta unificada frente a la amenaza rusa.

En paralelo, la Unión Europea avanza en un plan para congelar indefinidamente los activos rusos. Este movimiento sería crucial para utilizar esos fondos en ayuda a Ucrania, en un intento por restaurar la estabilidad en la región y apoyar al país en su lucha contra la ocupación.

Durante las últimas horas, se ha conocido que el expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra «extremadamente frustrado» con ambas partes implicadas en el conflicto. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump no está satisfecho con los avances en las negociaciones de paz, tanto del lado ruso como del ucraniano.

Leavitt señaló que Trump está cansado de las reuniones que no resultan en acciones concretas. «El presidente quiere ver resultados,» agregó. Esta frustración podría reflejar un sentimiento más amplio sobre la ineficacia de las negociaciones actuales.

A medida que la situación en Ucrania sigue deteriorándose, la presión aumentará sobre los líderes mundiales para que encuentren vías efectivas para resolver el conflicto. Cada día que pasa sin un acuerdo de paz es un día más de sufrimiento para los ciudadanos ucranianos y un aumento en la tensión internacional.

En este contexto, la narración minuto a minuto de la guerra sigue siendo crucial para mantener informada a la comunidad global. La batalla por Ucrania no solo afecta a los países involucrados, sino que tiene repercusiones en todo el mundo, afectando relaciones internacionales y la estabilidad económica global.