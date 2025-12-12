La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebró sus sorteos habituales este jueves 11 de diciembre de 2025. Te ofrecemos a continuación los resultados del Cupón Diario y del Super ONCE, para que puedas comprobar si has sido uno de los afortunados y si has ganado el premio de La Paga.

CUPÓN DIARIO DE LA ONCE

El Cupón Diario es el sorteo más longevo de la organización, habiéndose celebrado desde 1939. En la actualidad, el premio principal consta de un número de cinco cifras y una serie de tres, con el que se puede obtener la popular Paga de 36.000€ al año durante 25 años.

El número premiado en el sorteo del jueves 11 de diciembre de 2025 es:

Número Ganador: 09397

Serie: 033

SUPER ONCE

El Super ONCE es un juego que se celebra todos los días de la semana y permite a los participantes elegir entre 5 y 11 números de una matriz de 80. La combinación ganadora del sorteo de anoche, formada por 20 números, es la siguiente:

Combinación Ganadora: 02, 05, 11, 12, 13, 21, 25, 27, 31, 38, 42, 46, 47, 48, 60, 62, 63, 73, 74, 76