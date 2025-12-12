Ceuta afronta este viernes, 12 de diciembre, una jornada de inestabilidad creciente que culminará con la activación de la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos. El tiempo estará dominado por lluvias, viento de levante y fuerte oleaje.

Alerta naranja por temporal

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso naranja en Ceuta, que entrará en vigor a partir de las 20:00 horas de este viernes y se prolongará hasta el mediodía del sábado. Esta alerta se debe a la llegada de un frente atlántico que traerá:

Lluvias abundantes y persistentes (Precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y tormentas súbitas).

(Precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y tormentas súbitas). Viento de levante con rachas que podrían superar los 70 km/h .

con rachas que podrían . Temporal marítimo con olas de 3 a 4 metros (Fuerza 7).

El riesgo por precipitaciones y oleaje se considera importante.

Evolución del día y previsión horaria

La jornada comenzará relativamente tranquila, pero la inestabilidad aumentará de forma progresiva hasta la noche, coincidiendo con la activación de la alerta naranja:

Periodo Probabilidad de Lluvia Temperaturas Viento (Componente y Rachas) Observaciones Mañana (Hasta 12:00 h) 0% – 10% Mínima de 13 °C Este (Levante), 10-30 km/h Ambiente nuboso, mañana tranquila. Tarde (12:00 h en adelante) Ascenso rápido al 90% Máxima de 18 °C Se intensifica hasta 45 km/h Llega el temporal, nubes compactas. Noche (18:00 h en adelante) 100% Alrededor de 16 °C Aumento progresivo Inicio del aviso naranja, chubascos intensos y tormentas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 75% y el 90%, lo que intensificará la sensación térmica fresca. El Índice Ultravioleta se mantendrá en nivel 2, muy bajo, debido a la ausencia prácticamente total de aperturas de cielo.

Viento y oleaje

El viento de levante (componente este) será uno de los factores principales del temporal. Se espera que se intensifique a partir del mediodía, con rachas destacadas que podrían dificultar la movilidad y las actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y lluvia podría afectar la circulación en carretera y la actividad portuaria y marítima.

Recomendaciones de protección Civil

Con la alerta naranja activa, Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la ciudad, especialmente coincidiendo con un fin de semana cercano al inicio de la actividad navideña. Se insiste en: