El santoral católico conmemora hoy, 12 de diciembre, una de las fiestas marianas más importantes del continente americano: Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de México y Emperatriz de América.

Nuestra Señora de Guadalupe

Esta solemnidad conmemora la aparición de la Virgen María al indígena San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el Cerro del Tepeyac, México, en 1531.

El Milagro: La aparición ocurrió en un momento crucial para la evangelización de México. La Virgen María se presentó ante Juan Diego y le pidió que solicitara al obispo la construcción de un templo en su honor. Como prueba de la veracidad de su mensaje, la Virgen hizo florecer rosas de Castilla en el desértico Tepeyac en pleno invierno.

Cuando Juan Diego presentó las rosas al obispo Fray Juan de Zumárraga, al desplegar su tilma (manto de fibra de agave) ante el prelado, la imagen de la Virgen quedó milagrosamente impresa en la tela. Este lienzo, que no debería haber perdurado más de veinte años, se conserva intacto en la Basílica de Guadalupe, atrayendo a millones de peregrinos. Importancia: La imagen de Guadalupe fue fundamental para la conversión masiva de los pueblos indígenas al cristianismo en México. Es Patrona de México y, desde 1999, Patrona de toda América y de Filipinas.

Otros santos que se celebran el 12 de diciembre

Junto a la solemnidad principal de la Virgen de Guadalupe, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otras figuras de la fe:

Santa Juana Francisca Frémiot de Chantal, religiosa: Cofundadora, junto a San Francisco de Sales, de la Orden de la Visitación de Santa María (Salesas) en el siglo XVII. Se destacó por su caridad y su profundo amor a Dios.

Considerado uno de los «Doce Apóstoles de Irlanda» en el siglo VI, conocido por ser el maestro de muchos grandes santos irlandeses. San Corentino de Quimper, obispo.

San Vicelino, obispo.

San Especioso de Capua.

Beatos